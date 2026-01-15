Учителя назвали самую распространенную цифровую угрозу для детей

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Большинство педагогов (73%) заявили, что их ученики сталкиваются с травлей в интернете, и назвали эту проблему самой распространенной цифровой угрозой для детей, Большинство педагогов (73%) заявили, что их ученики сталкиваются с травлей в интернете, и назвали эту проблему самой распространенной цифровой угрозой для детей, следует из результатов исследования платформы "Знание. Академия" Российского общества "Знание".

"По опыту опрошенных педагогов, травля - самая распространенная цифровая угроза для детей (73%). Более половины педагогов (53%) отмечают проблему сознательных провокаций, втягивания детей в интернет-конфликты. 40% педагогов к наиболее распространенным интернет-угрозам для учеников также относили публикацию личных данных без получения согласия и 38% - агрессивные перепалки в переписке. Реже всего среди интернет-угроз для детей педагоги упоминают навязчивое преследование в сети, этот риск отметили 13% участников опроса", - говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте "Знания".

По данным просветительской организации, российские педагоги высоко оценивают уровень опасности цифровой среды для детей - на 3,6 балла из 5.

"Мы также спросили педагогов о том, какие знания и навыки в сфере цифровой безопасности они хотели бы развить. Большинство респондентов (67%) чаще всего указывали умение распознавать цифровые риски и сигналы опасности. Таким образом, педагоги осознают многогранность задач в области цифровой безопасности и стремятся выстроить комплексный подход к защите школьников в онлайн пространстве", - отметила руководитель платформы "Знание. Академия" Александа Буйчук.

Согласно результатам исследования, учителя оценили собственный уровень компетенции в сфере обучения детей онлайн-безопасности на 3,8 балла из 5. В то же время педагоги считают, что ученики пока не в полной мере соблюдают правила безопасного поведения в интернете и оценили их осторожность в интернете на 3,1 балла из 5.