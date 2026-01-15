Рейтинг@Mail.ru
Учителя назвали самую распространенную цифровую угрозу для детей - РИА Новости, 15.01.2026
12:12 15.01.2026
Учителя назвали самую распространенную цифровую угрозу для детей
Учителя назвали самую распространенную цифровую угрозу для детей - РИА Новости, 15.01.2026
Учителя назвали самую распространенную цифровую угрозу для детей
Большинство педагогов (73%) заявили, что их ученики сталкиваются с травлей в интернете, и назвали эту проблему самой распространенной цифровой угрозой для... РИА Новости, 15.01.2026
общество
россия
российское общество "знание"
россия
общество, россия, российское общество "знание"
Общество, Россия, Российское общество "Знание"
Учителя назвали самую распространенную цифровую угрозу для детей

"Знание": 73% учителей заявили, что их ученики сталкиваются с травлей в сети

© Depositphotos.com / HayDmitriyИнтернет-травля
Интернет-травля - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Интернет-травля. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Большинство педагогов (73%) заявили, что их ученики сталкиваются с травлей в интернете, и назвали эту проблему самой распространенной цифровой угрозой для детей, следует из результатов исследования платформы "Знание. Академия" Российского общества "Знание".
"По опыту опрошенных педагогов, травля - самая распространенная цифровая угроза для детей (73%). Более половины педагогов (53%) отмечают проблему сознательных провокаций, втягивания детей в интернет-конфликты. 40% педагогов к наиболее распространенным интернет-угрозам для учеников также относили публикацию личных данных без получения согласия и 38% - агрессивные перепалки в переписке. Реже всего среди интернет-угроз для детей педагоги упоминают навязчивое преследование в сети, этот риск отметили 13% участников опроса", - говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте "Знания".
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям
04:43
По данным просветительской организации, российские педагоги высоко оценивают уровень опасности цифровой среды для детей - на 3,6 балла из 5.
"Мы также спросили педагогов о том, какие знания и навыки в сфере цифровой безопасности они хотели бы развить. Большинство респондентов (67%) чаще всего указывали умение распознавать цифровые риски и сигналы опасности. Таким образом, педагоги осознают многогранность задач в области цифровой безопасности и стремятся выстроить комплексный подход к защите школьников в онлайн пространстве", - отметила руководитель платформы "Знание. Академия" Александа Буйчук.
Согласно результатам исследования, учителя оценили собственный уровень компетенции в сфере обучения детей онлайн-безопасности на 3,8 балла из 5. В то же время педагоги считают, что ученики пока не в полной мере соблюдают правила безопасного поведения в интернете и оценили их осторожность в интернете на 3,1 балла из 5.
В исследовании платформы "Знание. Академия" приняли участие 2997 педагогов из 89 регионов России.
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах
13 января, 11:15
 
ОбществоРоссияРоссийское общество "Знание"
 
 
