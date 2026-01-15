Рейтинг@Mail.ru
Трамп дал понять, что Зеленский саботирует урегулирование, заявил Дмитриев - РИА Новости, 15.01.2026
07:45 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/tramp-2067967799.html
Трамп дал понять, что Зеленский саботирует урегулирование, заявил Дмитриев
Трамп дал понять, что Зеленский саботирует урегулирование, заявил Дмитриев - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп дал понять, что Зеленский саботирует урегулирование, заявил Дмитриев
Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский саботирует урегулирование украинского конфликта и задерживает достижение мира, заявил глава РФПИ, РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T07:45:00+03:00
2026-01-15T07:45:00+03:00
Трамп дал понять, что Зеленский саботирует урегулирование, заявил Дмитриев

Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский задерживает достижение мира на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский саботирует урегулирование украинского конфликта и задерживает достижение мира, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Трамп заявил, что Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, в промедлении виноват Владимир Зеленский.
"Это верно и важно. Президент Трамп четко дал понять, что Зеленский саботирует и задерживает мир", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
