Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине - РИА Новости, 15.01.2026
04:24 15.01.2026 (обновлено: 09:44 15.01.2026)
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, в промедлении виноват Владимир Зеленский, об этом... РИА Новости, 15.01.2026
РИА Новости
Дарья Буймова
Дарья Буймова
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, в промедлении виноват Владимир Зеленский, об этом президент заявил в эксклюзивном интервью агентству Reuters.
Согласно агентству, лидер Штатов заявил, что президент РФ Владимир Путин "готов" пойти на сделку по завершению украинского конфликта, в отличие от Зеленского.
"Я думаю, что он готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", - цитирует агентство Трампа.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
