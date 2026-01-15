Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве

Верховный суд не изменил приговор за покушение на писателя Прилепина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Александру Пермякову, осужденному за покушение на писателя Захара Прилепина, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Приговор 2-го Западного окружного военного суда от 30 сентября 2024 года и апелляционное определение Апелляционного военного суда от 22 января 2025 года в отношении Пермякова Александра Анатольевича оставить без изменения, а кассационную жалобу его защитника… без удовлетворения", - говорится в документах.

Согласно документам, в кассационной жалобе защита, в частности, подчеркнула, что Пермяков добровольно сообщил о прохождении им обучения для проведения террористической деятельности, указал на соучастников, места обучения и раскрыл свою роль в совершении преступлений. Адвокат просила суд освободить Пермякова от ответственности по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), уточняется в документах. Кроме того, как отметила защита, благодаря Пермякову удалось установить, что деньги ему переводило лицо, которое также переводило их Дарье Треповой , устроившей теракт в Санкт-Петербурге , сказано в документах.

Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.

Пермякова обвинили в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности; незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (часть 4 статьи 222 и часть 3 статьи 223.1 УК); приобретении, хранении для использования заведомо поддельного удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (часть 4 статьи 327 УК).

Пермяков в суде рассказал, что служба безопасности Украины обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября 2024 года его приговорили к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима.