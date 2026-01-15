Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд не изменил приговор за покушение на писателя Прилепина
20:02 15.01.2026
Верховный суд не изменил приговор за покушение на писателя Прилепина
Верховный суд не изменил приговор за покушение на писателя Прилепина - РИА Новости, 15.01.2026
Верховный суд не изменил приговор за покушение на писателя Прилепина
Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Александру Пермякову, осужденному за покушение на писателя Захара Прилепина, следует из официальных... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:02:00+03:00
2026-01-15T20:02:00+03:00
Верховный суд не изменил приговор за покушение на писателя Прилепина

Верховный суд не изменил приговор Пермякову за покушение на писателя Прилепина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Александру Пермякову, осужденному за покушение на писателя Захара Прилепина, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Приговор 2-го Западного окружного военного суда от 30 сентября 2024 года и апелляционное определение Апелляционного военного суда от 22 января 2025 года в отношении Пермякова Александра Анатольевича оставить без изменения, а кассационную жалобу его защитника… без удовлетворения", - говорится в документах.
Бывший заместитель министра труда России Алексей Скляр - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Покончивший с собой экс-замминистра труда Скляр в записке обвинил жену
Вчера, 19:18
Согласно документам, в кассационной жалобе защита, в частности, подчеркнула, что Пермяков добровольно сообщил о прохождении им обучения для проведения террористической деятельности, указал на соучастников, места обучения и раскрыл свою роль в совершении преступлений. Адвокат просила суд освободить Пермякова от ответственности по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), уточняется в документах. Кроме того, как отметила защита, благодаря Пермякову удалось установить, что деньги ему переводило лицо, которое также переводило их Дарье Треповой, устроившей теракт в Санкт-Петербурге, сказано в документах.
Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Николай Ермаков, обвиняемый в покушении на организацию убийства бывшей гражданской супруги - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Суд продлил задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены кислотой
Вчера, 19:47
Пермякова обвинили в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности; незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (часть 4 статьи 222 и часть 3 статьи 223.1 УК); приобретении, хранении для использования заведомо поддельного удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (часть 4 статьи 327 УК).
Пермяков в суде рассказал, что служба безопасности Украины обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября 2024 года его приговорили к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима.
В сентябре 2024 года РИА Новости передало, что следствие установило финансовую взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского. Следствие выяснило, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал Трепову, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Москве мужчину будут судить за убийство бывшей жены
Вчера, 18:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
