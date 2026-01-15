Дело директора махачкалинского водоканала передали в суд

По данным следствия, в 2024 году Магомедов предложил руководителю управляющей компании за вознаграждение в размере более 2,3 миллиона рублей незаконно предоставить технические условия подключения к сетям водоснабжения и открыть лицевые счета на квартиры в многоквартирных домах. Получив 700 тысяч рублей, он незаконно выдал технические условия и открыл лицевые счета.