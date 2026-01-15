Дело директора махачкалинского водоканала передали в суд

МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Генеральный директор ОАО "Махачкалаводоканал" Рашид Магомедов, задержанный по делу о коммерческом подкупе, также обвиняется в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении судебных решений, уголовное дело направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.
В феврале 2025 года прокуратура республики сообщила о возбуждении против руководителя водоканала Махачкалы Рашида Магомедова уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Он был задержан и арестован.
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО "Махачкалаводоканал": он обвиняется по части 8 статьи 204 (коммерческий подкуп), статье 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), части 2 статьи 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2024 году Магомедов предложил руководителю управляющей компании за вознаграждение в размере более 2,3 миллиона рублей незаконно предоставить технические условия подключения к сетям водоснабжения и открыть лицевые счета на квартиры в многоквартирных домах. Получив 700 тысяч рублей, он незаконно выдал технические условия и открыл лицевые счета.
С 2020 по 2025 год обвиняемый не исполнял 13 решений судов, в том числе о ликвидации несанкционированных сбросов неочищенных сточных вод в Каспийское море. Кроме того, как установило следствие, он злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности по решениям судов в пользу Российской Федерации и администрации Махачкалы.
