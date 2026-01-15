Рейтинг@Mail.ru
Дело директора махачкалинского водоканала передали в суд - РИА Новости, 15.01.2026
19:31 15.01.2026
Дело директора махачкалинского водоканала передали в суд
Дело директора махачкалинского водоканала передали в суд - РИА Новости, 15.01.2026
Дело директора махачкалинского водоканала передали в суд
Генеральный директор ОАО "Махачкалаводоканал" Рашид Магомедов, задержанный по делу о коммерческом подкупе, также обвиняется в злостном уклонении от погашения... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:31:00+03:00
2026-01-15T19:31:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
республика дагестан
махачкала
россия
происшествия, республика дагестан, махачкала, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия
Дело директора махачкалинского водоканала передали в суд

Дело директора махачкалинского водоканала Магомедова направили в суд

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Генеральный директор ОАО "Махачкалаводоканал" Рашид Магомедов, задержанный по делу о коммерческом подкупе, также обвиняется в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении судебных решений, уголовное дело направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.
В феврале 2025 года прокуратура республики сообщила о возбуждении против руководителя водоканала Махачкалы Рашида Магомедова уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Он был задержан и арестован.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Махачкале рассказали подробности беспорядков в аэропорту
Вчера, 05:02
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО "Махачкалаводоканал": он обвиняется по части 8 статьи 204 (коммерческий подкуп), статье 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), части 2 статьи 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2024 году Магомедов предложил руководителю управляющей компании за вознаграждение в размере более 2,3 миллиона рублей незаконно предоставить технические условия подключения к сетям водоснабжения и открыть лицевые счета на квартиры в многоквартирных домах. Получив 700 тысяч рублей, он незаконно выдал технические условия и открыл лицевые счета.
С 2020 по 2025 год обвиняемый не исполнял 13 решений судов, в том числе о ликвидации несанкционированных сбросов неочищенных сточных вод в Каспийское море. Кроме того, как установило следствие, он злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности по решениям судов в пользу Российской Федерации и администрации Махачкалы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Махачкале осудят экс-гендиректора "Даггаза" за сокрытие налогов
22 декабря 2025, 19:12
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкалаРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
