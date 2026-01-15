Рейтинг@Mail.ru
Левитт раскритиковала демонстрантов в Миннесоте за жест со средним пальцем - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/ssha-2068192856.html
Левитт раскритиковала демонстрантов в Миннесоте за жест со средним пальцем
Левитт раскритиковала демонстрантов в Миннесоте за жест со средним пальцем - РИА Новости, 15.01.2026
Левитт раскритиковала демонстрантов в Миннесоте за жест со средним пальцем
Пресс‑секретарь Белого дома Каролин Левитт подвергла критике поведение протестующих в Миннеаполисе за демонстрацию жестов с поднятым средним пальцем в адрес... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T23:25:00+03:00
2026-01-15T23:25:00+03:00
в мире
миннеаполис
детройт
каролин левитт
сша
дональд трамп
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048972822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d1482b416f25b667835a48b366b4c34.jpg
https://ria.ru/20260115/tramp-2068187127.html
https://ria.ru/20260115/ssha-2068182443.html
миннеаполис
детройт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048972822_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_454dee126388da2f3efbeaed7fe22d49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис, детройт, каролин левитт, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, Миннеаполис, Детройт, Каролин Левитт, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
Левитт раскритиковала демонстрантов в Миннесоте за жест со средним пальцем

Белый дом раскритиковал демонстрантов в Миннеаполисе за жест со средним пальцем

© AP Photo / Evan Vucci Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
 Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Пресс‑секретарь Белого дома Каролин Левитт подвергла критике поведение протестующих в Миннеаполисе за демонстрацию жестов с поднятым средним пальцем в адрес агентов иммиграционной и таможенной службы США (ICE) на фоне продолжающихся ожесточённых протестов в городе.
"Если вы посмотрите на некоторые из снимков, сделанных в Миннеаполисе прошлой ночью, посмотрите на этот автомобиль. Посмотрите, что там написано. Там написано "ICE иди к черту". Эти люди с гордостью показывают камере средний палец", - заявила Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в ближайшее время, заявила Левитт
Вчера, 22:16
Во вторник президент США Дональд Трамп во время посещения завода Ford в Детройте также показал средний палец и в грубой форме сказал "пошел к черту" в ответ на выкрик одного из рабочих конвейерной линии, который назвал его "защитником педофилов", ссылаясь на дело скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Массовые протесты и беспорядки в Миннеаполисе штата Миннесота начались после того, как один из агентов ICE смертельно ранил гражданку США, которая перегородила своей машиной одну из улицу в городе в знак протеста против действий федеральных иммиграционных властей. Жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Белый дом назвал губернатора Миннесоты "тампоном" и "жалким неудачником"
Вчера, 21:34
 
В миреМиннеаполисДетройтКаролин ЛевиттСШАДональд ТрампДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала