Левитт раскритиковала демонстрантов в Миннесоте за жест со средним пальцем

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Пресс‑секретарь Белого дома Каролин Левитт подвергла критике поведение протестующих в Миннеаполисе за демонстрацию жестов с поднятым средним пальцем в адрес агентов иммиграционной и таможенной службы США (ICE) на фоне продолжающихся ожесточённых протестов в городе.
"Если вы посмотрите на некоторые из снимков, сделанных в Миннеаполисе прошлой ночью, посмотрите на этот автомобиль. Посмотрите, что там написано. Там написано "ICE иди к черту". Эти люди с гордостью показывают камере средний палец", - заявила Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.
Во вторник президент США Дональд Трамп во время посещения завода Ford в Детройте также показал средний палец и в грубой форме сказал "пошел к черту" в ответ на выкрик одного из рабочих конвейерной линии, который назвал его "защитником педофилов", ссылаясь на дело скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Массовые протесты и беспорядки в Миннеаполисе штата Миннесота начались после того, как один из агентов ICE смертельно ранил гражданку США, которая перегородила своей машиной одну из улицу в городе в знак протеста против действий федеральных иммиграционных властей. Жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.