Левитт раскритиковала демонстрантов в Миннесоте за жест со средним пальцем

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Пресс‑секретарь Белого дома Каролин Левитт подвергла критике поведение протестующих в Миннеаполисе за демонстрацию жестов с поднятым средним пальцем в адрес агентов иммиграционной и таможенной службы США (ICE) на фоне продолжающихся ожесточённых протестов в городе.