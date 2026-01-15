https://ria.ru/20260115/ssha-2067953714.html
США запросили заседание СБ ООН по ситуации в Иране
США запросили заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, 15 января, на 23.00 мск, сообщил РИА Новости в органе. РИА Новости, 15.01.2026
