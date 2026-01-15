Рейтинг@Mail.ru
03:31 15.01.2026 (обновлено: 03:44 15.01.2026)
США запросили заседание СБ ООН по ситуации в Иране
США запросили заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, 15 января, на 23.00 мск, сообщил РИА Новости в органе. РИА Новости, 15.01.2026
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 15 янв – РИА Новости. США запросили заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, 15 января, на 23.00 мск, сообщил РИА Новости в органе.
"Заседание запросили США", – сказал агентству источник в Совбезе, отметив, что американская сторона попросила провести его в 15.00 (23.00 мск).
Председатель СБ ООН в январе (Сомали) пока официально не сообщал о назначении соответствующего заседания.
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране
Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной
