На Солнце произошла сильная вспышка
Наука
 
09:05 15.01.2026 (обновлено: 10:45 15.01.2026)
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка
Минувшей ночью астрономы зарегистрировали вторую с начала года сильную вспышку на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 15.01.2026
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, космос
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Космос
На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла сильная вспышка M-класса

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка М-класса на Солнце
Вспышка М-класса на Солнце - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка М-класса на Солнце
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Минувшей ночью астрономы зарегистрировали вторую с начала года сильную вспышку на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Активная область № 4341, отметившаяся в первые две недели года двумя очень сильными взрывами на обратной стороне Солнца, вышла на видимую с Земли сторону и в ближайшие дни станет главным источником новостей о Солнце. Ночью в области зарегистрирована вторая в этом году вспышка категории M (четвертый уровень по пятибалльной шкале, где высшей является категория X)", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12:25
Пик излучения пришелся на 23:33 мск, балл вспышки — M1.62, уточнили специалисты.

Первая в этом году вспышка категории М произошла в этой же активной области три дня назад.

По словам ученых, поведение этой области характеризуется длительными паузами, во время которых энергия накапливается, а затем высвобождается. Так, в лаборатории предполагают, что 8 и 12 января там произошли вспышки максимального X-уровня, но измерить их точно невозможно, потому что в это время область находилась на обратной стороне Солнца.
Что касается ночной вспышки, то, по мнению астрономов, объективно ее нельзя назвать сильной и следует отнести к средним, а ее влияние на Землю исключено. Следующую крупную вспышку можно ожидать в ближайшие сутки-двое, прогнозируют в лаборатории.
Активной области присвоили в каталогах классификацию Beta-Gamma — она близка к пиковой по "вспышечной опасности", но пока не максимальна. Высший уровень Beta-Gamma-Delta, как ожидается, ей присвоят завтра или послезавтра.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Магнитные бури в январе: прогноз, расписание по дням и часам
13 января, 12:31
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеКосмос
 
 
