На Солнце произошла сильная вспышка
Минувшей ночью астрономы зарегистрировали вторую с начала года сильную вспышку на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
2026-01-15T09:05:00+03:00
2026-01-15T09:05:00+03:00
2026-01-15T10:45:00+03:00
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Минувшей ночью астрономы зарегистрировали вторую с начала года сильную вспышку на Солнце, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ
РАН.
"Активная область № 4341, отметившаяся в первые две недели года двумя очень сильными взрывами на обратной стороне Солнца, вышла на видимую с Земли
сторону и в ближайшие дни станет главным источником новостей о Солнце. Ночью в области зарегистрирована вторая в этом году вспышка категории M (четвертый уровень по пятибалльной шкале, где высшей является категория X)", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Пик излучения пришелся на 23:33 мск, балл вспышки — M1.62, уточнили специалисты.
Первая в этом году вспышка категории М произошла в этой же активной области три дня назад.
По словам ученых, поведение этой области характеризуется длительными паузами, во время которых энергия накапливается, а затем высвобождается. Так, в лаборатории предполагают, что 8 и 12 января там произошли вспышки максимального X-уровня, но измерить их точно невозможно, потому что в это время область находилась на обратной стороне Солнца.
Что касается ночной вспышки, то, по мнению астрономов, объективно ее нельзя назвать сильной и следует отнести к средним, а ее влияние на Землю исключено. Следующую крупную вспышку можно ожидать в ближайшие сутки-двое, прогнозируют в лаборатории.
Активной области присвоили в каталогах классификацию Beta-Gamma — она близка к пиковой по "вспышечной опасности", но пока не максимальна. Высший уровень Beta-Gamma-Delta, как ожидается, ей присвоят завтра или послезавтра.