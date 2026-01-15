На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Минувшей ночью астрономы зарегистрировали вторую с начала года сильную вспышку на Солнце, ИКИ РАН. Минувшей ночью астрономы зарегистрировали вторую с начала года сильную вспышку на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономииРАН.

"Активная область № 4341, отметившаяся в первые две недели года двумя очень сильными взрывами на обратной стороне Солнца, вышла на видимую с Земли сторону и в ближайшие дни станет главным источником новостей о Солнце. Ночью в области зарегистрирована вторая в этом году вспышка категории M (четвертый уровень по пятибалльной шкале, где высшей является категория X)", — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Пик излучения пришелся на 23:33 мск, балл вспышки — M1.62, уточнили специалисты.

Первая в этом году вспышка категории М произошла в этой же активной области три дня назад.

По словам ученых, поведение этой области характеризуется длительными паузами, во время которых энергия накапливается, а затем высвобождается. Так, в лаборатории предполагают, что 8 и 12 января там произошли вспышки максимального X-уровня, но измерить их точно невозможно, потому что в это время область находилась на обратной стороне Солнца.

Что касается ночной вспышки, то, по мнению астрономов, объективно ее нельзя назвать сильной и следует отнести к средним, а ее влияние на Землю исключено. Следующую крупную вспышку можно ожидать в ближайшие сутки-двое, прогнозируют в лаборатории.