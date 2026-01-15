Рейтинг@Mail.ru
Костромская область
Костромская область
 
10:45 15.01.2026
Союз журналистов России отметил губернатора Костромской области Сергея Ситникова нагрудным знаком "За поддержку прессы", сообщила пресс-служба обладминистрации.
костромская область
сергей ситников
Новости
сергей ситников
Костромская область, Сергей Ситников
Союз журналистов отметил Ситникова знаком "За поддержку прессы"

Глава секретариата Союза журналистов вручил Ситникову знак "За поддержку прессы"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСергей Ситников
Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сергей Ситников. Архивное фото
КОСТРОМА, 15 янв – РИА Новости. Союз журналистов России отметил губернатора Костромской области Сергея Ситникова нагрудным знаком "За поддержку прессы", сообщила пресс-служба обладминистрации.
Почетный знак вручил губернатору глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский.
"Костромская область особо выделяется среди других, поскольку и губернатор работал в прессе, и стаж у главы региона в составе Союза журналистов более 30 лет. Могу сказать, что Сергей Константинович очень вовлечен в то, что мы делаем, знает, как развивается рынок средств массовой информации, поддерживает прессу Костромской области и финансово, и организационно", - отметил Токарский.
Он добавил, что Союз журналистов очень ценит поддержку Ситникова, и с большим вниманием относится к Костромской области.
Сергей Ситников возглавлял газету "Молодой ленинец", руководил ГТРК Кострома, телерадиокомпаниями Калининграда и Санкт-Петербурга. Позже решал вопросы правового регулирования работы средств массовой информации в должности руководителя Роскомнадзора, и под его руководством более чем в три раза сократились сроки выдачи разрешительных документов для СМИ.
В Костромской области по инициативе Сергея Ситникова было введено почетное звание "Заслуженный журналист Костромской области", организованы профессиональные конкурсы для СМИ. В том числе, по инициативе главы региона после длительного перерыва возрожден областной журналистский конкурс "Барометр".
"В Костромской области мы уделяем особое внимание поддержке районных средств массовой информации. Они являются важным звеном в информировании населения, традиционно находятся в ведении департамента информационной политики и получают необходимое финансирование для выполнения своей социально значимой миссии", - подчеркнул губернатор.
Сергей Ситников удостоен новой награды одним из первых губернаторов. На текущий момент нагрудный знак "За поддержку прессы" имеют только главы Свердловской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников дает интервью на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
