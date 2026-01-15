Союз журналистов отметил Ситникова знаком "За поддержку прессы"

КОСТРОМА, 15 янв – РИА Новости. Союз журналистов России отметил губернатора Костромской области Сергея Ситникова нагрудным знаком "За поддержку прессы", сообщила пресс-служба обладминистрации.

Почетный знак вручил губернатору глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский.

"Костромская область особо выделяется среди других, поскольку и губернатор работал в прессе, и стаж у главы региона в составе Союза журналистов более 30 лет. Могу сказать, что Сергей Константинович очень вовлечен в то, что мы делаем, знает, как развивается рынок средств массовой информации, поддерживает прессу Костромской области и финансово, и организационно", - отметил Токарский.

Он добавил, что Союз журналистов очень ценит поддержку Ситникова, и с большим вниманием относится к Костромской области.

Сергей Ситников возглавлял газету "Молодой ленинец", руководил ГТРК Кострома, телерадиокомпаниями Калининграда и Санкт-Петербурга. Позже решал вопросы правового регулирования работы средств массовой информации в должности руководителя Роскомнадзора, и под его руководством более чем в три раза сократились сроки выдачи разрешительных документов для СМИ.

В Костромской области по инициативе Сергея Ситникова было введено почетное звание "Заслуженный журналист Костромской области", организованы профессиональные конкурсы для СМИ. В том числе, по инициативе главы региона после длительного перерыва возрожден областной журналистский конкурс "Барометр".

"В Костромской области мы уделяем особое внимание поддержке районных средств массовой информации. Они являются важным звеном в информировании населения, традиционно находятся в ведении департамента информационной политики и получают необходимое финансирование для выполнения своей социально значимой миссии", - подчеркнул губернатор.