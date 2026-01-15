Рейтинг@Mail.ru
Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о создании верфи в Тартусе - РИА Новости, 15.01.2026
18:39 15.01.2026
Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о создании верфи в Тартусе
Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о создании верфи в Тартусе
в мире
сирия
турция
тартус (мухафаза)
сирия
турция
тартус (мухафаза)
Новости
Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о создании верфи в Тартусе

Флаг Сирии на улице Дамаска
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Флаг Сирии на улице Дамаска. Архивное фото
БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости. Сирия подписала стратегическое соглашение с турецкой компанией с целью запуска судостроительной отрасли в Сирии в соответствии с международными стандартами, говорится в заявлении главного управления сирийских портов и таможни в четверг.
"В рамках проекта, не имеющего аналогов в морском секторе страны, главное управление портов и таможни подписало стратегическое инвестиционное соглашение с одной из ведущих турецких компаний, предусматривающее внедрение в Сирии судостроения всех типов и классов по международным стандартам. Это соглашение станет важным переломным моментом в развитии национальной промышленной и экономической инфраструктуры", - написано в заявлении.
В документе уточняется, что соглашение заключено с компанией Kozi Star Shipyard, зарегистрированной в Турции, и предусматривает создание комплексной судоверфи в сирийском порту Тартус.
Согласно условиям соглашения, реализуемого по модели "строительство — эксплуатация — передача" (BOT), инвестор получает право на строительство, оснащение, эксплуатацию и управление интегрированным судостроительным комплексом, который будет заниматься строительством, ремонтом и техобслуживанием судов. Предполагается, что проект, направленный на локализацию морской промышленности в Сирии, будет соответствовать современным мировым техническим и инженерным стандартам.
Срок инвестиционного контракта составляет 30 лет с момента подписания. При этом инвестор в срок до пяти лет обязуется вложить в проект не менее 190 миллионов долларов для финансирования всех работ по строительству и оснащению объекта, включая причалы, оборудование, склады и эксплуатационные сооружения, без каких-либо финансовых обязательств со стороны главного управления портов и таможни САР.
Кроме того, инвестор обязуется создать 1700 прямых и 3500 сопутствующих рабочих мест, при этом доля сирийских граждан в общей численности персонала должна составлять не менее 95%. Предусмотрены программы обучения и повышения квалификации сирийских кадров, а также передача технических и технологических знаний на всех этапах морского производства.
В течение последнего года Сирия подписала ряд инвестиционных соглашений с крупными международными компаниями на фоне политики открытости, начавшейся после смены власти в стране и снятия санкций.
