Россию и страны Африки связывает подлинное партнерство, заявил Путин

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россию и страны Африки связывают отношения подлинного партнерства и взаимовыручки, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг в Кремле принимал верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходила в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"На сегодняшней церемонии присутствует большая группа послов дружественных стран Африки: Сомали, Габона, Сенегала, Руанды, Мавритании, Алжира, Ганы и Намибии. Россию связывают со всеми государствами континента отношения подлинного партнерства, поддержки и взаимовыручки. Основы этих отношений закладывались еще во времена борьбы африканских народов за свободу и независимость. Наша страна внесла существенный вклад в избавление стран Африки от колониального гнета, в становление государственности, в развитие национальных экономик, в социальную сферу, в подготовку и оснащение вооруженных сил. И мы неизменно нацелены на расширение взаимных политических, экономических, гуманитарных контактов. Продолжаем оказывать помощь и содействие африканцам в их стремлении к развитию, к активному участию в международных делах", - сказал глава государства в ходе церемонии.