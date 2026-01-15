Рейтинг@Mail.ru
20:33 15.01.2026
Движение между Францией и Испанией нарушено из-за протестов фермеров
Движение между Францией и Испанией нарушено из-за протестов фермеров
2026-01-15T20:33:00+03:00
2026-01-15T20:33:00+03:00
Движение между Францией и Испанией нарушено из-за протестов фермеров

Движение между Францией и Испанией нарушили протесты фермеров на тракторах

© Getty Images / Europa Press NewsПротест фермеров, выступающих против торгового соглашения ЕС со странами Меркосур в Испании
Протест фермеров, выступающих против торгового соглашения ЕС со странами Меркосур в Испании - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Getty Images / Europa Press News
Протест фермеров, выступающих против торгового соглашения ЕС со странами Меркосур в Испании
ПАРИЖ, 15 янв – РИА Новости. Протесты французских и испанских фермеров, выступающих против торгового соглашения ЕС со странами Меркосур, привели к нарушению дорожного сообщения между двумя странами, сообщила в четверг газета Sud Ouest.
"Испанские и французские фермеры собрались в четверг, 15 января, для проведения совместной символической манифестации на (трассе – ред.) A63… Движение возможно из Франции в Испанию, но нарушено в обратную сторону", - говорится в статье.
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Фермеры в ФРГ вышли на акции против свободной торговли между ЕС и Меркосур
13 января, 22:11
В общей сложности в акции участвуют 200 аграриев из обеих стран, задействовано 108 тракторов (57 со стороны Испании и 51 со стороны Франции), пишет Sud Ouest.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Трактор у здания Национального собрания в Париже, Франция. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Париже фермеры вывалили рядом с парламентом 30 тонн картофеля
13 января, 18:06
 
