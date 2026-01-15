Рейтинг@Mail.ru
На снимках Солнца появились три планеты - РИА Новости, 15.01.2026
12:21 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/planety-2068020791.html
На снимках Солнца появились три планеты
На снимках Солнца появились три планеты - РИА Новости, 15.01.2026
На снимках Солнца появились три планеты
Венера, Меркурий и Марс начали появляться рядом с Солнцем на космических снимках звезды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:21:00+03:00
2026-01-15T12:21:00+03:00
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068020017_0:56:1024:824_1920x0_80_0_0_d7bd368d722c871a7da44c17edd63e91.jpg
На снимках Солнца появились три планеты

На снимках Солнца появились Венера, Меркурий и Марс

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВенера, Меркурий и Марс начали появляться рядом с Солнцем на космических снимках звезды
Венера, Меркурий и Марс начали появляться рядом с Солнцем на космических снимках звезды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Венера, Меркурий и Марс начали появляться рядом с Солнцем на космических снимках звезды
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Венера, Меркурий и Марс начали появляться рядом с Солнцем на космических снимках звезды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Между тем вокруг Солнца продолжают собираться планеты. В настоящий момент все три небесных тела - Меркурий, Венера и Марс - стали видны на поступающих из космоса снимках", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Астрономы рассказали про редкий парад планет, который будет видно с Земли
9 января, 19:13
Астрономы рассказали про редкий парад планет, который будет видно с Земли
9 января, 19:13
В лаборатории отметили, что 22 января к Солнцу еще ближе подойдет Меркурий, а все три планеты с Солнцем выстроятся в симметричную конфигурацию "крест" или "ромб" из четырех тел, вертикальную ось которой образуют Солнце и Меркурий, а горизонтальную - Венера и Марс.
Последний раз такая близкая комбинация планет и Солнца на небосводе наблюдалась в 2019 году. В следующий раз три планеты сблизятся с Солнцем в 2038 году, но на более широком расстоянии - порядка десяти градусов - в то время как сейчас расстояние составляет лишь около трех градусов.
В канун Рождества Венера и Марс находились на угловом расстоянии менее одного градуса от Солнца. В следующий раз они окажутся в такой конфигурации только летом 2267 года.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В РАН рассказали о прогнозе магнитных бурь на Земле на этой неделе
13 января, 10:23
 
