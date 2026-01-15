На снимках Солнца появились три планеты

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Венера, Меркурий и Марс начали появляться рядом с Солнцем на космических снимках звезды, Венера, Меркурий и Марс начали появляться рядом с Солнцем на космических снимках звезды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Между тем вокруг Солнца продолжают собираться планеты. В настоящий момент все три небесных тела - Меркурий, Венера и Марс - стали видны на поступающих из космоса снимках", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

В лаборатории отметили, что 22 января к Солнцу еще ближе подойдет Меркурий, а все три планеты с Солнцем выстроятся в симметричную конфигурацию "крест" или "ромб" из четырех тел, вертикальную ось которой образуют Солнце и Меркурий, а горизонтальную - Венера и Марс.

Последний раз такая близкая комбинация планет и Солнца на небосводе наблюдалась в 2019 году. В следующий раз три планеты сблизятся с Солнцем в 2038 году, но на более широком расстоянии - порядка десяти градусов - в то время как сейчас расстояние составляет лишь около трех градусов.