На снимках Солнца появились три планеты
На снимках Солнца появились три планеты - РИА Новости, 15.01.2026
На снимках Солнца появились три планеты
Венера, Меркурий и Марс начали появляться рядом с Солнцем на космических снимках звезды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Венера, Меркурий и Марс начали появляться рядом с Солнцем на космических снимках звезды, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Между тем вокруг Солнца продолжают собираться планеты. В настоящий момент все три небесных тела - Меркурий, Венера и Марс
- стали видны на поступающих из космоса снимках", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
В лаборатории отметили, что 22 января к Солнцу еще ближе подойдет Меркурий, а все три планеты с Солнцем выстроятся в симметричную конфигурацию "крест" или "ромб" из четырех тел, вертикальную ось которой образуют Солнце и Меркурий, а горизонтальную - Венера и Марс.
Последний раз такая близкая комбинация планет и Солнца на небосводе наблюдалась в 2019 году. В следующий раз три планеты сблизятся с Солнцем в 2038 году, но на более широком расстоянии - порядка десяти градусов - в то время как сейчас расстояние составляет лишь около трех градусов.
В канун Рождества Венера и Марс находились на угловом расстоянии менее одного градуса от Солнца. В следующий раз они окажутся в такой конфигурации только летом 2267 года.