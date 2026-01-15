В Петербурге проверили более ста мигрантов, торгующих в Апраксином дворе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга в ходе профилактического рейда проверила более 100 иностранных граждан, торгующих на популярном вещевом и продовольственном рынке Апраксин двор в историческом центре города, в результате выявлено около 25 нарушителей миграционного законодательства, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В ходе проверки полицейские проверили документы более чем у сотни иностранных граждан. Результаты оказались предсказуемыми: почти каждый четвертый проверяемый не смог подтвердить законность своего пребывания на территории России", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, торговцы "Апрашки" "без энтузиазма" отнеслись к рейду правоохранителей, некоторые из них пытались предложить полицейским "лучшие товары со своих прилавков, надеясь таким образом избежать проблем с законом".
Все иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство, были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.
Полиция обещает продолжить профилактические рейды на Апраксином дворе.
Апраксин двор - торговая зона в историческом центре Петербурга, недалеко от Невского проспекта. В обиходе его называют "Апрашка". Он был особенно популярен в 1990-х годах, с тех пор стиль торговли здесь не претерпел заметных изменений.
