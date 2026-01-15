https://ria.ru/20260115/peterburg-2067990957.html
В Петербурге рассказали о росте числа поджогов по наводке кураторов
Число поджогов, которые были совершены по наводке иностранных кураторов, выросло в четыре раза в Петербурге в 2025 году, об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2026
санкт-петербург
В Петербурге рассказали о росте числа поджогов по наводке кураторов
Черненко: число поджогов по наводке кураторов в Петербурге выросло в 4 раза