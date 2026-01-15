Рейтинг@Mail.ru
10:23 15.01.2026
В Петербурге рассказали о росте числа поджогов по наводке кураторов
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге рассказали о росте числа поджогов по наводке кураторов

Черненко: число поджогов по наводке кураторов в Петербурге выросло в 4 раза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Число поджогов, которые были совершены по наводке иностранных кураторов, выросло в четыре раза в Петербурге в 2025 году, об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя ГСУ СК по Петербургу Артем Черненко.
"Организаторами таких преступлений в подавляющем большинстве являются лица, находящиеся на территории иностранных государств. В 2024 году возбуждено два уголовных дела данной категории, в 2025 году - восемь уголовных дел, семь - поджоги, и одна отправка в отделение почты посылки со взрывным устройством, при этом четыре преступления совершены несовершеннолетними, из которых двое не достигли возраста уголовной ответственности. То есть количество подобных преступлений за последний год увеличилось в четыре раза", - сообщил Черненко.

Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо
27 мая 2025, 09:09
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
