В Петербурге рассказали о росте числа поджогов по наводке кураторов

«

"Организаторами таких преступлений в подавляющем большинстве являются лица, находящиеся на территории иностранных государств. В 2024 году возбуждено два уголовных дела данной категории, в 2025 году - восемь уголовных дел, семь - поджоги, и одна отправка в отделение почты посылки со взрывным устройством, при этом четыре преступления совершены несовершеннолетними, из которых двое не достигли возраста уголовной ответственности. То есть количество подобных преступлений за последний год увеличилось в четыре раза", - сообщил Черненко.