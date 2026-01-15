Медианный рейтинг одобрения российского руководства в 2025 году составил 22% - на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущим годом.

Gallup измеряет уровень одобрения украинского руководства в регионе с 2024 года, в то время как мнения о российском руководстве отслеживаются с 2007 года.