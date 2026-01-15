Опрос сравнил поддержку Украины и России в соседних странах

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Одобрение руководства Украины в соседних странах в 2025 году снизилось по сравнению с предыдущим годом, а поддержка руководства России – выросла, свидетельствует исследование компании Gallup.
В 25 странах Восточной и Южной Европы, Кавказа и Центральной Азии средний показатель одобрения украинского руководства в 2025 году составил 24%, что ниже, чем 27% в 2024 году. Как отмечается в исследовании, наиболее резкое падение симпатий к украинскому руководству произошло в Казахстане (на 16 процентных пунктов), Румынии и Грузии (в обеих странах снижение на 10 пунктов).
Медианный рейтинг одобрения российского руководства в 2025 году составил 22% - на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущим годом.
Gallup измеряет уровень одобрения украинского руководства в регионе с 2024 года, в то время как мнения о российском руководстве отслеживаются с 2007 года.