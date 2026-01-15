Рейтинг@Mail.ru
Опрос сравнил поддержку Украины и России в соседних странах - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 15.01.2026 (обновлено: 23:05 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/opros-2068191782.html
Опрос сравнил поддержку Украины и России в соседних странах
Опрос сравнил поддержку Украины и России в соседних странах - РИА Новости, 15.01.2026
Опрос сравнил поддержку Украины и России в соседних странах
Одобрение руководства Украины в соседних странах в 2025 году снизилось по сравнению с предыдущим годом, а поддержка руководства России – выросла,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T23:04:00+03:00
2026-01-15T23:05:00+03:00
украина
россия
кавказ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
https://ria.ru/20260115/estoniya-2067999176.html
украина
россия
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, кавказ, в мире
Украина, Россия, Кавказ, В мире
Опрос сравнил поддержку Украины и России в соседних странах

Gallup: поддержка Украины в соседних странах падает, а России - растет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Одобрение руководства Украины в соседних странах в 2025 году снизилось по сравнению с предыдущим годом, а поддержка руководства России – выросла, свидетельствует исследование компании Gallup.
В 25 странах Восточной и Южной Европы, Кавказа и Центральной Азии средний показатель одобрения украинского руководства в 2025 году составил 24%, что ниже, чем 27% в 2024 году. Как отмечается в исследовании, наиболее резкое падение симпатий к украинскому руководству произошло в Казахстане (на 16 процентных пунктов), Румынии и Грузии (в обеих странах снижение на 10 пунктов).
Медианный рейтинг одобрения российского руководства в 2025 году составил 22% - на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущим годом.
Gallup измеряет уровень одобрения украинского руководства в регионе с 2024 года, в то время как мнения о российском руководстве отслеживаются с 2007 года.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос
Вчера, 10:58
 
УкраинаРоссияКавказВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала