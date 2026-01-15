Рейтинг@Mail.ru
06:15 15.01.2026 (обновлено: 09:10 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/oon-2067977529.html
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ирану по запросу США
2026-01-15T06:15:00+03:00
2026-01-15T09:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg
https://ria.ru/20260114/iran-2067800943.html
https://ria.ru/20260114/iran-2067707077.html
https://ria.ru/20260114/tramp-2067608706.html
https://ria.ru/20260113/iran-2067466289.html
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 15 янв — РИА Новости. Экстренное заседание Совета безопасности ООН по Ирану пройдет в четверг в 23:00 мск, рассказали РИА Новости в председательствующей в СБ миссии Сомали.
"Председательство намерено назначить заседание о ситуации в Иране по пункту повестки дня "Ситуация на Ближнем Востоке", — заявил нынешний председатель Совбеза.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР
Вчера, 13:39
Заседание запросили США, сообщал РИА Новости источник в этой структуре.

В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в Исламской Республике. На этом фоне в ночь на четверг Тегеран временно закрыл воздушное пространство над страной, но через несколько часов отменил это решение.

Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миссия Ирана в ООН заявила, что народ ответит на вмешательство США
Вчера, 02:43

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Окончательно и неоспоримо". Трамп начал новую войну
Вчера, 08:00
В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.
Президент Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
ИранСШАСомалиМасуд ПезешкианСовет Безопасности ООНООНВ мире
 
 
