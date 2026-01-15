Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ирану по запросу США

В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в Исламской Республике. На этом фоне в ночь на четверг Тегеран временно закрыл воздушное пространство над страной, но через несколько часов отменил это решение.