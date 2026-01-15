Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану пройдет в четверг в 23:00 мск

ООН, 15 янв — РИА Новости. Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану пройдет сегодня в 23:00 мск, сообщили РИА Новости в председательствующей в СБ миссии Сомали.
Ранее в ночь на четверг источник агентства в этой структуре рассказал о соответствующем запросе от США.
"Да, это так. <...> Председательство намерено назначить заседание о ситуации в Иране по пункту повестки дня "Ситуация на Ближнем Востоке", — заявил журналистам нынешний председатель Совбеза.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в Исламской Республике. На этом фоне в ночь на четверг Тегеран временно закрыл воздушное пространство над страной, но через несколько часов отменил это решение.
Беспорядки в Иране
В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.