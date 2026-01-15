Рейтинг@Mail.ru
"Последний ярд". Постпред США при НАТО сделал громкое заявление об Украине
09:50 15.01.2026 (обновлено: 13:31 15.01.2026)
"Последний ярд". Постпред США при НАТО сделал громкое заявление об Украине
"Последний ярд". Постпред США при НАТО сделал громкое заявление об Украине - РИА Новости, 15.01.2026
"Последний ярд". Постпред США при НАТО сделал громкое заявление об Украине
Мир приблизился к завершению конфликта на Украине сильнее, чем когда-либо, заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, рональд рейган, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Рональд Рейган, НАТО, Мирный план США по Украине
"Последний ярд". Постпред США при НАТО сделал громкое заявление об Украине

Постпред США при НАТО Уитакер заявил о близкой сделке по Украине

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мир приблизился к завершению конфликта на Украине сильнее, чем когда-либо, заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.
"Это (конфликт на Украине. — Прим. ред.) должно закончиться. Мы близки как никогда", — отметил он на мероприятии президентского фонда имени экс-президента США Рональда Рейгана в Калифорнии.
Президент США Дональд Трамп во время интервью агентству Reuters - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине
Постпред сравнил процесс урегулирования конфликта с американским футболом, уточнив, что "последний ярд в красной зоне дается тяжелее всего".
Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Может только выиграть". На Западе сделали необычное заявление о России
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЮрий УшаковРональд РейганНАТОМирный план США по Украине
 
 
