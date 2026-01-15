МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мир приблизился к завершению конфликта на Украине сильнее, чем когда-либо, заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.
"Это (конфликт на Украине. — Прим. ред.) должно закончиться. Мы близки как никогда", — отметил он на мероприятии президентского фонда имени экс-президента США Рональда Рейгана в Калифорнии.
Постпред сравнил процесс урегулирования конфликта с американским футболом, уточнив, что "последний ярд в красной зоне дается тяжелее всего".
Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.