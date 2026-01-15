Рейтинг@Mail.ru
Участники беспорядков в Махачкале проверяли паспорта прилетевших из Израиля
02:02 15.01.2026
Участники беспорядков в Махачкале проверяли паспорта прилетевших из Израиля
Участники беспорядков в Махачкале проверяли паспорта прилетевших из Израиля - РИА Новости, 15.01.2026
Участники беспорядков в Махачкале проверяли паспорта прилетевших из Израиля
Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, прорвавшиеся к прилетевшим из Израиля, проверяли их паспорта в поисках евреев, сообщил РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T02:02:00+03:00
2026-01-15T02:02:00+03:00
махачкала
республика дагестан
израиль
Участники беспорядков в Махачкале проверяли паспорта прилетевших из Израиля

РИА Новости: организаторы беспорядков в Махачкале проверяли паспорта пассажиров

Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, прорвавшиеся к прилетевшим из Израиля, проверяли их паспорта в поисках евреев, сообщил в своих свидетельских показаниях бывший генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов, передает корреспондент РИА Новости.
В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Обвиняемые – бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*, предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества). На очередном заседании прокурор зачитал показания еще около 10 свидетелей.
Рамазанов, возглавлявший в тот период аэропорт Махачкалы, рассказал, что рейс из Тель-Авива с 51 пассажиром приземлился 29 октября в 19.18 мск. Когда пассажиры проходили таможенный контроль в сопровождении Рамазанова, сотрудников аэропорта и депутата Госдумы Хизри Абакарова, стали доноситься крики приближающейся толпы протестующих. Пока пассажиров экстренно заводили в заранее подготовленный автобус, протестующие прорвались на перрон и побежали за автобусом. То же самое сделали Абакаров и основная часть сотрудников аэропорта, чтобы защитить пассажиров от толпы.
При этом одну семью – отец, мать и ребенок-инвалид – не успели погрузить в автобус. Со слов Рамазанова, ему и нескольким сотрудникам аэропорта удалось их загородить от толпы, и на них не обратили внимание. Позже их на микроавтобусе отвезли в административное здание, где они находились до эвакуации на вертолете.
"Когда семью увозили на микроавтобусе, я побежал в сторону автобуса с пассажирами, который остановился примерно в километре от места посадки пассажиров. По пути меня подобрала служебная машина, на которой меня доставили к автобусу. Когда я приехал, протестующие окружили автобус и проверяли паспорта у пассажиров, против их воли вытаскивая на улицу. Так как обе двери автобуса были открыты, внутри помимо пассажиров находились трое протестующих, которые проверяли документы у пассажиров… Протестующие говорили, что им нужно найти евреев", - рассказал Рамазанов.
По словам свидетеля, он, сотрудники аэропорта и Абакаров, а также сами пассажиры, среди которых было много женщин и детей, уговаривали протестующих выйти из автобуса и разойтись. Позже прилетевших из Израиля эвакуировали на двух вертолетах.
По данным следствия, Пономарев, Саситлинский и Абакаров 29 октября 2023 года размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале.
В результате этого в ночь с 29 на 30 октября на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Организаторы находятся в розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
