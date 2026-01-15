В Махачкале рассказали подробности беспорядков в аэропорту

МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Акция против прилета пассажиров из Израиля была проведена в аэропорту Махачкалы с участием трех человек за 17 дней до массовых беспорядков 29 октября 2023 года, тогда обошлось без конфликтов, сообщил в своих свидетельских показаниях бывший генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов, передает корреспондент РИА Новости.

В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы . Обвиняемые – бывший депутат Госдумы Ильи Пономарев *, предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества). На очередном заседании прокурор зачитал показания еще около 10 свидетелей.

"Первая информация о том, что на территорию аэропорта зашла группа молодых людей с флагами Палестины , мне поступила 12.10.2023 года от начальника подразделения транспортной безопасности. Тогда было около трех человек, которые держали в руках два флага (Палестины – ред.) Указанные граждане встречали рейс из Израиля . Молодые люди вели себя культурно, никаких конфликтов не было. Об этом я сообщил начальнику линейного отдела полиции на транспорте, на это он мне ответил, что он в курсе этого, и они проводят соответствующие мероприятия", - рассказал Рамазанов, возглавлявший в тот период аэропорт.

По его словам, через несколько дней после прибытия очередного рейса из Израиля ему стало известно, что сотрудники полиции задержали несколько молодых людей, которые с флагами Палестины встречали рейс из Израиля, на них составили административные протоколы.

По данным следствия, Пономарев*, Саситлинский и Абакаров 29 октября 2023 года размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале.

В результате этого в ночь с 29 на 30 октября на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.

Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Организаторы находятся в розыске.