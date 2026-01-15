Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале рассказали подробности беспорядков в аэропорту - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 15.01.2026 (обновлено: 06:04 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/mahachkala-2067958235.html
В Махачкале рассказали подробности беспорядков в аэропорту
В Махачкале рассказали подробности беспорядков в аэропорту - РИА Новости, 15.01.2026
В Махачкале рассказали подробности беспорядков в аэропорту
Акция против прилета пассажиров из Израиля была проведена в аэропорту Махачкалы с участием трех человек за 17 дней до массовых беспорядков 29 октября 2023 года, РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T05:02:00+03:00
2026-01-15T06:04:00+03:00
израиль
махачкала
палестина
илья пономарев
госдума рф
telegram
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_523c1002eded75f954b590b3b4029bfd.jpg
https://ria.ru/20251030/besporyadki-2051684996.html
https://ria.ru/20260115/makhachkala-2067945071.html
израиль
махачкала
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_310823acbe5e26f2752f7795f87e1194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, махачкала, палестина, илья пономарев, госдума рф, telegram, происшествия
Израиль, Махачкала, Палестина, Илья Пономарев, Госдума РФ, Telegram, Происшествия
В Махачкале рассказали подробности беспорядков в аэропорту

РИА Новости: беспорядкам в Махачкале предшествовала акция протеста трех человек

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Акция против прилета пассажиров из Израиля была проведена в аэропорту Махачкалы с участием трех человек за 17 дней до массовых беспорядков 29 октября 2023 года, тогда обошлось без конфликтов, сообщил в своих свидетельских показаниях бывший генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов, передает корреспондент РИА Новости.
В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Обвиняемые – бывший депутат Госдумы Ильи Пономарев*, предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества). На очередном заседании прокурор зачитал показания еще около 10 свидетелей.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Свидетель назвал требования участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
30 октября 2025, 04:15
"Первая информация о том, что на территорию аэропорта зашла группа молодых людей с флагами Палестины, мне поступила 12.10.2023 года от начальника подразделения транспортной безопасности. Тогда было около трех человек, которые держали в руках два флага (Палестины – ред.) Указанные граждане встречали рейс из Израиля. Молодые люди вели себя культурно, никаких конфликтов не было. Об этом я сообщил начальнику линейного отдела полиции на транспорте, на это он мне ответил, что он в курсе этого, и они проводят соответствующие мероприятия", - рассказал Рамазанов, возглавлявший в тот период аэропорт.
По его словам, через несколько дней после прибытия очередного рейса из Израиля ему стало известно, что сотрудники полиции задержали несколько молодых людей, которые с флагами Палестины встречали рейс из Израиля, на них составили административные протоколы.
По данным следствия, Пономарев*, Саситлинский и Абакаров 29 октября 2023 года размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале.
В результате этого в ночь с 29 на 30 октября на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Организаторы находятся в розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Заседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкала - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Участники беспорядков в Махачкале проверяли паспорта прилетевших из Израиля
02:02
 
ИзраильМахачкалаПалестинаИлья ПономаревГосдума РФTelegramПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала