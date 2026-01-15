MOL не планирует закрывать НПЗ компании NIS, заявил глава Минэнерго Сербии

БЕЛГРАД, 15 янв - РИА Новости. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Питерем Сийярто сообщила, что он заверил ее в отсутствии планов у венгерской нефтегазовой компании MOL закрыть единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево в случае покупки контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США.

Сийярто прибыл в четверг в Белград , где провел встречу с главой минэнерго. По итогам она сообщила, что власти Сербии ожидают, что российские собственники NIS под санкциями США до конца этой недели подпишут с новыми партнерами, в том числе венгерской нефтегазовой компанией MOL, обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, а завершат переговоры о собственности в установленный минфином США срок до 24 марта.

"Все, кто претворяются, что беспокоятся о Сербии и нашем энергетическом секторе, поспешили сказать, что у MOL есть скрытые намерения, что они хотят закрыть НПЗ и так далее. Я говорила с господином Сийярто об этом, и он абсолютно точно подтвердил, что таких намерений нет и не будет, что рынок Сербии очень привлекателен для многих игроков. В этом смысле мы хотим вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами и увеличить долю республики Сербии в NIS… Нет абсолютно никаких намерений закрыть НПЗ в Панчево, он в отличном состоянии и работает, у него есть потенциал в будущем еще больше и эффективнее работать", - сказала Джедович-Ханданович на совместной пресс-конференции.

Она напомнила, что на НПЗ в эти дни доставляются первые после вступления санкций США в силу 9 октября объемы сырой нефти по Адриатическому нефтепроводу из Хорватии и ожидается выпуск первой партии нефтепродуктов.

Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская " Нефтяная индустрия Сербии " ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил 13 января, что ожидает окончательный договор о покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" в феврале-марте этого года.

Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планирует купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию. Минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года. Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией " Газпром нефти " – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.