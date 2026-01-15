Рейтинг@Mail.ru
15:39 15.01.2026
"Авиатор" в юбилей Кончаловского доступен в ведущих онлайн-кинотеатрах
"Авиатор" в юбилей Кончаловского доступен в ведущих онлайн-кинотеатрах
культура, президентский фонд культурных инициатив, егор кончаловский, константин хабенский, евгений водолазкин, кинопоиск, кино, юбилей, что посмотреть , новости культуры
Культура, Культура, Президентский фонд культурных инициатив, Егор Кончаловский, Константин Хабенский, Евгений Водолазкин, Кинопоиск, Кино, юбилей, что посмотреть , Новости культуры
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. К дню 60-летия Егора Кончаловского 15 января ведущие онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", "Иви", Wink и Okko открыли доступ к просмотру фильма "Авиатор", в котором он выступает как режиссер.
"Егор Кончаловский – значимая фигура в отечественном кино. Мы рады дать возможность всем поклонникам его таланта и тем, кто еще не знаком с его работами, посмотреть его новую картину "Авиатор". Это наш подарок всем ценителям качественного российского кино", - отметил продюсер фильма Сергей Катышев.
"Авиатор" – фантастическая драма, экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина. Действие происходит в 2026 году, когда мир стоит на пороге научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. В главных ролях Константин Хабенский, Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских. Музыку для картины написал Максим Фадеев.
