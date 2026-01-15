"Авиатор" в юбилей Кончаловского доступен в ведущих онлайн-кинотеатрах

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. К дню 60-летия Егора Кончаловского 15 января ведущие онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", "Иви", Wink и Okko открыли доступ к просмотру фильма "Авиатор", в котором он выступает как режиссер.

"Егор Кончаловский – значимая фигура в отечественном кино. Мы рады дать возможность всем поклонникам его таланта и тем, кто еще не знаком с его работами, посмотреть его новую картину "Авиатор". Это наш подарок всем ценителям качественного российского кино", - отметил продюсер фильма Сергей Катышев.