В Казахстане создадут приложение с ИИ по религиозным вопросам

АСТАНА, 15 янв - РИА Новости. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) в 2026 году пообещало внедрить мобильное приложение, которое давало бы моментальные ответы на религиозные вопросы на основе достоверных источников.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В своей новогодней речи он отметил, что внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах.
"Духовное управление мусульман Казахстана разработает и запустит мобильное приложение Imam Ai, которое будет работать на основе искусственного интеллекта и предоставлять мгновенные ответы на религиозные вопросы, опираясь на достоверные источники. В соответствии с современными требованиями нам необходимо систематически внедрять возможности искусственного интеллекта в религиозную сферу. Это прежде всего позволит получать быстрые и надежные ответы на религиозные вопросы людей, а также снизит нагрузку на духовенство", - приводит пресс-служба ДУМК слова верховного муфтия Казахстана Наурызбая Хаджи Таганулы, выступившего в четверг с программным докладом в Астане.
Доклад затрагивал весь наступивший год и был предназначен для сотрудников ДУМК, главных имамов всех регионов Казахстана, членов Совета улемов и Совета экспертов ДУМК, а также для представителей интеллигенции, руководителей и преподавателей религиозных учебных заведений.
Название будущего программного продукта объединяет арабский термин, обозначающий духовного лидера, и английскую аббревиатуру, которая в переводе означает "искусственный интеллект".