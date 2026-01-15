Рейтинг@Mail.ru
20:15 15.01.2026 (обновлено: 20:58 15.01.2026)
Глава Еврокомиссии заявила, что Гренландия может рассчитывать на ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые заявила, что Гренландия может положиться на Евросоюз в вопросах безопасности. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, гренландия, сша, дания, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Гренландия, США, Дания, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава Еврокомиссии заявила, что Гренландия может рассчитывать на ЕС

Фон дер Ляйен: Гренландия может рассчитывать на ЕС в вопросах безопасности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые заявила, что Гренландия может положиться на Евросоюз в вопросах безопасности.
"Гренландия может рассчитывать на нас — политически, экономически и финансово. <...> Обсуждение арктической безопасности прежде всего является ключевым вопросом для НАТО. Однако я хочу подчеркнуть, что Арктика и безопасность региона — главные темы и для Европейского союза, они имеют для нас огромное значение. В том числе по этой причине мы усиливаем инвестиции в остров и его поддержку", — сказала она во время пресс-конференции на Кипре.

Накануне главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые европейские страны заявили об отправке туда военных.
Перед встречей президент Дональд Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Помимо этого, он призвал НАТО помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неприемлемость ссылок на некую "активность" Москвы и Пекина вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.
