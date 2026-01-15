Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям
04:43 15.01.2026 (обновлено: 14:14 15.01.2026)
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям - РИА Новости, 15.01.2026
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по региону. РИА Новости, 15.01.2026
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчитель на уроке
Учитель на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по региону.
Обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Госдуме предложили установить ставку для учителей не меньше двух МРОТ
"Наша фракция последовательно предлагает закрепить параметры реформы оплаты труда педагогических работников: установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчете на одну ставку", - сказано в письме.
Также предлагается нормативно определить структуру заработной платы, при которой оклад составляет не менее 70% заработка, а стимулирующие выплаты имеют дополнительный характер и предоставляются по прозрачным критериям.
Кроме того, депутаты ГД предложили поддержать внедрение единой системы оплаты труда педагогов, в целях устранения межрегиональных перекосов в оплате труда педагогических работников и установления единых федеральных требований к ее базовым параметрам.
"Справедливая Россия" предлагает Минфину и Минпросвещению представить правительству РФ согласованные предложения по повышению оклада педагогических работников. Для устранения межрегионального зарплатного неравенства – предложения о внедрении единой федеральной системы оплаты труда учителей", - сказал Миронов РИА Новости.
В беседе с агентством Лантратова отметила, что учитель "должен чувствовать уважение государства - не словами, а делом".
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Госдуме предложили ввести прогрессивную оплату труда для учителей
