Гасанова не смогла квалифицироваться на Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Гасанова уступила турчанке Зейнеп Сёнмез в финальном раунде женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
теннис
спорт
анастасия гасанова
женская теннисная ассоциация (wta)
australian open
