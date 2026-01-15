Рейтинг@Mail.ru
Гасанова не смогла квалифицироваться на Australian Open
Теннис
 
08:32 15.01.2026
Гасанова не смогла квалифицироваться на Australian Open
Гасанова не смогла квалифицироваться на Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Гасанова уступила турчанке Зейнеп Сёнмез в финальном раунде женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
спорт, анастасия гасанова, женская теннисная ассоциация (wta), australian open
Теннис, Спорт, Анастасия Гасанова, Женская теннисная ассоциация (WTA), Australian Open
Гасанова не смогла квалифицироваться на Australian Open

Российская теннисистка Гасанова уступила в финале квалификации Australian Open

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнастасия Гасанова
Анастасия Гасанова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Гасанова уступила турчанке Зейнеп Сёнмез в финальном раунде женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 112-й ракетки мира. Гасанова занимает 212-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.
Квалификация Australian Open завершится 15 января, основной турнир пройдет с 18 января по 1 февраля.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open
07:13
 
Теннис Спорт Анастасия Гасанова Женская теннисная ассоциация (WTA) Australian Open
 
