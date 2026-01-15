https://ria.ru/20260115/gallan--2068177918.html
Покинувший КХЛ из-за здоровья тренер заявил, что чувствует себя прекрасно
Покинувший КХЛ из-за здоровья тренер заявил, что чувствует себя прекрасно - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Покинувший КХЛ из-за здоровья тренер заявил, что чувствует себя прекрасно
Канадский тренер Жерар Галлан, покинувший клуб Continental хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" по состоянию здоровья, заявил, что по прибытии домой...
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Канадский тренер Жерар Галлан, покинувший клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" по состоянию здоровья, заявил, что по прибытии домой чувствует себя прекрасно.
Галлан рассказал, что начал чувствовать себя плохо около месяца назад и провел восемь дней в больнице в России. Он подчеркнул, как хорошо во время его болезни к нему относились в "Шанхайских драконах", и отметил, что принял решение уйти с поста тренера и вернуться домой после консультации с врачами команды.
«
"Последние 48 часов, проведенных дома, я чувствую себя прекрасно. Ко мне вернулся аппетит, и я чувствую себя действительно хорошо. Я принимаю лекарства, которые мне прописали в России. У меня немного повысилось давление, чего раньше никогда не случалось. Я никогда раньше не болел", - сказал 62-летний Галлан в интервью The Athletic.
Галлан возглавил "Шанхайских драконов" летом 2025 года. Ранее специалист являлся главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" (2021-2023). Канадец также возглавлял "Коламбус Блю Джекетс" (2003-2007), "Флориду Пантерз" (2014-2017) и "Вегас Голден Найтс" (2017-2020). Сборная Канады под руководством Галлана дважды брала золото чемпионата мира (2007, 2021). В 2018 году специалист получил "Джек Адамс Эворд" как лучший тренер по итогам регулярного чемпионата НХЛ.