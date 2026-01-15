Покинувший КХЛ из-за здоровья тренер заявил, что чувствует себя прекрасно

«

"Последние 48 часов, проведенных дома, я чувствую себя прекрасно. Ко мне вернулся аппетит, и я чувствую себя действительно хорошо. Я принимаю лекарства, которые мне прописали в России. У меня немного повысилось давление, чего раньше никогда не случалось. Я никогда раньше не болел", - сказал 62-летний Галлан в интервью The Athletic.