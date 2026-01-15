https://ria.ru/20260115/finlyandiya-2068052843.html
Суд не разрешил россиянину из экипажа судна Fitburg покинуть Финляндию
Суд не разрешил россиянину из экипажа судна Fitburg покинуть Финляндию
Финский суд отклонил требование члена экипажа судна Fitburg о снятии запрета на выезд из страны, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.01.2026
В мире, Россия, Хельсинки, Азербайджан
Финский суд отклонил требование члена экипажа Fitburg о снятии запрета на выезд
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Финский суд отклонил требование члена экипажа судна Fitburg о снятии запрета на выезд из страны, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники.
Посольство РФ
в Хельсинки
заявило РИА Новости 12 января, что освобожденное из-под ареста судно Fitburg с восемью гражданами России на борту покинуло Финляндию
, три россиянина - капитан и два помощника - все еще остаются в стране под запретом на выезд.
"По информации Yle, один из моряков (судна - ред.) Fitburg потребовал снятия запрета на выезд в Окружном суде Хельсинки. Суд не удовлетворил его требование", - говорится в сообщении.
Yle уточняет, что запрет на выезд был наложен в отношении трех членов экипажа судна. Должность моряка, требовавшего снятия запрета на выезд, в сообщении не приводится.
Финские власти в понедельник сняли арест с судна Fitburg, задержанного 31 декабря 2025 года по подозрению в повреждении кабеля в Финском заливе
. Сухогруз под флагом Сент-Винсента и Гренадин
следовал из России в Израиль
. Члены экипажа судна являются гражданами России, Грузии
, Казахстана
и Азербайджана
. Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа судна - гражданина Азербайджана.