Суд не разрешил россиянину из экипажа судна Fitburg покинуть Финляндию
13:58 15.01.2026 (обновлено: 14:16 15.01.2026)
Суд не разрешил россиянину из экипажа судна Fitburg покинуть Финляндию
Финский суд отклонил требование члена экипажа судна Fitburg о снятии запрета на выезд из страны, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, россия, хельсинки, азербайджан
В мире, Россия, Хельсинки, Азербайджан
Суд не разрешил россиянину из экипажа судна Fitburg покинуть Финляндию

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Финский суд отклонил требование члена экипажа судна Fitburg о снятии запрета на выезд из страны, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники.
Посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости 12 января, что освобожденное из-под ареста судно Fitburg с восемью гражданами России на борту покинуло Финляндию, три россиянина - капитан и два помощника - все еще остаются в стране под запретом на выезд.
"По информации Yle, один из моряков (судна - ред.) Fitburg потребовал снятия запрета на выезд в Окружном суде Хельсинки. Суд не удовлетворил его требование", - говорится в сообщении.
Yle уточняет, что запрет на выезд был наложен в отношении трех членов экипажа судна. Должность моряка, требовавшего снятия запрета на выезд, в сообщении не приводится.
Финские власти в понедельник сняли арест с судна Fitburg, задержанного 31 декабря 2025 года по подозрению в повреждении кабеля в Финском заливе. Сухогруз под флагом Сент-Винсента и Гренадин следовал из России в Израиль. Члены экипажа судна являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа судна - гражданина Азербайджана.
Патрульный корабль пограничной службы Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Хельсинки арестовали одного из членов экипажа задержанного судна Fitburg
В миреРоссияХельсинкиАзербайджан
 
 
