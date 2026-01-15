Рейтинг@Mail.ru
Мир между Россией и Украиной будет равнозначен миру с ЕС, считает Фидан - РИА Новости, 15.01.2026
14:32 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/fidan-2068065774.html
Мир между Россией и Украиной будет равнозначен миру с ЕС, считает Фидан
Мир между Россией и Украиной будет равнозначен миру с ЕС, считает Фидан - РИА Новости, 15.01.2026
Мир между Россией и Украиной будет равнозначен миру с ЕС, считает Фидан
Потенциальный мир между Россией и Украиной будет равнозначен миру между РФ и Европой, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:32:00+03:00
2026-01-15T14:32:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
хакан фидан
владимир путин
мирный план сша по украине
евросоюз
россия
сша
украина
Мир между Россией и Украиной будет равнозначен миру с ЕС, считает Фидан

Фидан: заключение мира между Москвой и Киевом равнозначно миру между РФ и ЕС

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Потенциальный мир между Россией и Украиной будет равнозначен миру между РФ и Европой, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Мы неоднократно говорили, что в случае заключения мира между РФ и Украиной будет по сути заключен мир между РФ и Европой", - заявил Фидан журналистам в Стамбуле.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Европа рискует остаться без оружия из-за Украины, считают в Турции
13 января, 05:36
Он отметил, что, по мнению европейцев, безопасность Украины тесно связана с архитектурой безопасности Европы, но "это крайне спорный момент - насколько это соответствует действительности".
Министр отметил, что США с приходом Дональда Трампа на пост президента перешли от роли флагмана к нейтральной позиции, в том числе в том, что касается безопасности Европы.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью телеканалу TRT Haber - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Глава МИД Турции заявил о приближении к мирным договоренностям на Украине
9 января, 23:49
 
