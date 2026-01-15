Рейтинг@Mail.ru
Настя Федько: кто это, биография блогера, фото с красной дорожки "Золотого глобуса"
15.01.2026
Кто такая Настя Федько, покорившая красную дорожку "Золотого глобуса"
Настя Федько: кто это, биография блогера, фото с красной дорожки "Золотого глобуса"
Кто такая Настя Федько, покорившая красную дорожку "Золотого глобуса"
История Насти Федько звучит как голливудский сценарий или современная версия “Золушки”. Но это — ее реальная жизнь. РИА Новости, 15.01.2026
Кто такая Настя Федько, покорившая красную дорожку "Золотого глобуса"

© Getty Images / Earl Gibson III/2026GG Анастасия Федько
Анастасия Федько - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Getty Images / Earl Gibson III/2026GG
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. История Насти Федько звучит как голливудский сценарий или современная версия “Золушки”. Но это — ее реальная жизнь.
Как же девушка из криминального города-автогиганта, выросшая в "самой наркоманской девятиэтажке", прошлась по красной дорожке "Золотого глобуса" и обнялась с Леонардо Ди Каприо?

Детство в городе, где взрывали автобусы

В Тольятти 1 декабря 2000-го родилась девочка Настя, которая однажды станет известна миллионам. Но важно другое: Тольятти нулевых — один из самых криминальных городов России. С 1992 по 2005-й в городе шла "Тольяттинская криминальная война" — масштабный конфликт группировок за контроль над сбытом запчастей и автомобилей "АвтоВАЗ". Жертвами разборок стали более 500 человек.
Двух главредов местной газеты "Тольяттинское обозрение" убили по заказу. В 2007-м был взорван пассажирский автобус — погибли 8 человек.
Панорама города Тольятти
Панорама города Тольятти - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в медиабанк
Панорама города Тольятти
Настя росла в многодетной семье в "самой наркоманской девятиэтажке". О родителях не рассказывает, но с теплотой вспоминает бабушку, которая на праздники делала манты и горы салатов, и дедушку, певшего Визбора: "Милая моя, солнышко лесное".
Школу описывает как "что-то серое и безрадостное". Писала фанфики про фей, обожала Disney — мечтала сбежать из серой реальности автограда в яркий мир кино.

Питер, скетчи и миллионы подписчиков

После школы Федько поступила в ЛГУ имени Пушкина в Шушарах на журналиста. Отчислилась после первого семестра. Перевелась в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения на продюсера. 3 года училась, но диплом не получила — помешал переезд за границу.
Пресс-конференция
Пресс-конференция - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Fotolia / Vladimir Kolobov
Пресс-конференция
В Питере сыграла в спектакле Театра комедии имени Акимова "У каждого свои недостатки" вместе с Ильей Соколовским и Семеном Фурманом. Эпизодически снялась в сериале "Новенькие".
Но главное — начала снимать скетчи в TikTok. Умение сочинять сюжеты и насмотренность сработали: ролики набирали популярность мгновенно, а количество подписчиков росло.

Билет в один конец

Через какое-то время Анастасия с бойфрендом Михаилом уехала. В кармане — 200 тысяч рублей, в голове — мечта об актерской карьере, в багаже — очень слабый английский. За рубежом работала в дубляже: озвучивала второстепенных персонажей в "Барби", "Оппенгеймере" и "Флэше". Параллельно учила английский язык с упорством.
"Ежедневная рутина включала 3 часа занятий: видеоуроки, разговорная практика с друзьями за границей, работа с репетиторами по грамматике и произношению, а также актерские занятия на английском с педагогом из Лос-Анджелеса", — рассказывает Настя.
Знак Голливуда
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда
В 2023-м подала документы в нью-йоркскую театральную школу Neighborhood Playhouse School of the Theatre и… Поступила. Переехала в Нью-Йорк. Блог продолжал развиваться — на конец 2025 года аудитория превысила 4 миллиона человек в TikTok и почти 2 миллиона на YouTube.

Агентство, которое заметило блогершу

Американское агентство обратило внимание на набравшую популярность россиянку и предложило контракт. Настя согласилась. Ей вручили приглашения на BAFTA и "Золотой глобус".
"Главная девочка из агентства дала мне свое дорогущее платье, подружка — колье Tiffany. Собирали меня “всем селом”. Вот туфли пришлось купить самой — первые в моей жизни Miu Miu! В новой эре суперзвезды туфли должны быть!" — делится она.
Участницы национального конкурса "Мисс Россия 2010" репетируют танцы
Участницы национального конкурса Мисс Россия 2010 репетируют танцы - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Участницы национального конкурса "Мисс Россия 2010" репетируют танцы

Встреча с кумиром

На премии BAFTA она встретила Леонардо Ди Каприо. Эмоции захлестнули. "Я что-то ему столько добрых слов наговорила, что он сам предложил сфоткаться!" — до сих пор не верит Настя.
"Это был такой добрый вайб, он понял, что я переволновалась", — делится актриса впечатлениями.
Ролик Насти, записанный на "Золотом глобусе", стал самым популярным в официальном аккаунте премии в TikTok за вечер — 8 миллионов просмотров.
Актер Леонардо Ди Каприо
Актер Леонардо Ди Каприо - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Леонардо Ди Каприо
"Мама Майли Сайрус сказала, что у меня очень красивое платье, я жала руку Дженнифер Лоуренс, обнялась с Селеной Гомез, сказала Чарли XCX, что я ее фанатка, a в конце я все-таки увидела Тимоти Шаламе. Вчера для меня это звучало бы как полный бред, a сегодня это моя жизнь", — рассказывает Анастасия.

Что дальше

По сведениям на начало 2026 года, Настя работает в рекламном агентстве и снимается в сериале, название которого по контракту пока разглашать нельзя. Роль — подруга главной героини.
Живет в Нью-Йорке с Михаилом, который не только возлюбленный, но и визажист, осветитель и главная поддержка. В конце 2025 года пара переехала в новую квартиру. Вместе “воспитывают” щенка породы уиппет по кличке Финик.
История девушки из криминального Тольятти, которая оказалась на красной дорожке с Леонардо Ди Каприо, звучит невероятно. Но Настя Федько доказала: сказки сбываются, если упорно работать и не бояться мечтать.
© Getty Images / Taylor Hill Анастасия Федько
Анастасия Федько - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Getty Images / Taylor Hill
Анастасия Федько
 
 
 
