Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T14:29+0300
https://ria.ru/20191125/1561487953.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156148/76/1561487685_0:188:500:469_1036x0_80_0_0_ceac6277f0505dd08c3333b06dddf891.jpg
РИА Новости

Как лидер ОПГ, боровшейся за АвтоВАЗ, сбежал на Украину

08:00 25.11.2019 (обновлено: 14:29 25.11.2019)
12545
© Фото : ГУ МВД по Самарской областиСергей Неверов
Сергей Неверов
© Фото : ГУ МВД по Самарской области
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Самарские полицейские ищут пострадавших от банды Сергея Неверова, причастной, как считают следователи, к серии убийств в разных регионах страны. Лидер в начале нулевых бежал на Украину, где скрывается по сей день. По словам ветеранов уголовного розыска, в 1990-е ОПГ Неверова вела беспощадную борьбу за контроль над АвтоВАЗом. Об одной из самых кровопролитных криминальных войн в истории страны — в материале РИА Новости.

Перестрелка у проходной

Утром 16 ноября 2004-го замгендиректора самарского завода имени Тарасова Олег Новиков подъехал в сопровождении охранников к проходной предприятия. Как только он вышел из автомобиля, прогремела автоматная очередь. Телохранители открыли ответный огонь, однако нападавшие быстро скрылись на автомобиле "Нива".
Новиков скончался в больнице. Кроме того, в перестрелке погиб случайный свидетель — рабочий завода. В городе объявили план "Перехват", но задержать преступников по горячим следам не удалось. Возбудили уголовное дело о двойном убийстве. Первых подозреваемых по нему задержали лишь спустя 11 лет.
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкГород Тольятти
Город Тольятти
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Город Тольятти
Это были члены банды и земляки тольяттинца Сергея Неверова: Алексей Скрипниченко, Сергей Агеев и Андрей Богданов. Самарский областной суд приговорил их к длительным срокам.
"По указаниям Неверова Скрипниченко с 2004 по 2008 год участвовал в подготовке и совершении убийств людей, интересы которых противоречили интересам лидера преступной группировки, за что получал от шефа денежное вознаграждение, — объясняют в СКР. — ОПГ действовала в Самарской области и Республике Татарстан".
Но главарь жестокой банды был вне досягаемости правоохранительных органов — в середине нулевых он уехал на Украину, где, по информации полицейских, скрывается до сих пор. Вместе с 57-летним Неверовым там проживают два его ближайших подельника — Михаил Душенков и Алексей Леонов. Оба также объявлены в международный розыск.
По словам тольяттинских оперативников, служивших в "лихие 90-е", банда Неверова воевала с десятками других ОПГ за контроль над автомобильным гигантом АвтоВАЗом.
© Фото : ГУ МВД по Самарской областиУчастники банды Сергея Неверова
Участники банды Сергея Неверова
© Фото : ГУ МВД по Самарской области
Участники банды Сергея Неверова

Тотальное воровство

Внимание криминалитета волжский автозавод привлек еще на стадии строительства — в середине 1960-х.
"Громадная стройка, как говорится, была открыта всем ветрам, — рассказывает РИА Новости экс-начальник управления уголовного розыска ГУВД Самарской области, полковник милиции в отставке Виктор Михайлов, в те годы служивший в Автозаводском РОВД Тольятти. — Несмотря на принятые меры безопасности, любители чужого имущества сразу наладили "дороги" и тянули с предприятия все, что плохо лежало: стройматериалы, станки и другое оборудование".
В начале 1970-х на поток было поставлено не только производство автомобилей, но и тотальное воровство запчастей, лакокрасочных изделий и других материалов. В те годы, говорят оперативники, разоблачали тысячи воришек-одиночек и сотни организованных групп.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкАвтоВАЗ — Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в Тольятти
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в городе Тольятти Самарской области
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
АвтоВАЗ — Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в Тольятти
"В 1980-е на заводе "работала" группа мастера запчастей Филатова, воровавшая контейнерами, — вспоминает Михайлов. — Краденое оборудование с предприятия вывозили погрузчиками, а затем перегружали в камазы. Преступников раскрыли и приговорили к различным срокам, лидер получил 12 лет".
Однако большинство уголовных дел, как правило, возбуждалось по статье "Воровство" и до кровопролития дело не доходило. Потом все изменилось.
Если раньше машины реализовывало только одно предприятие, то в годы перестройки за это взялись десятки различных фирм. На прибыльное дело положили глаз местные криминальные группировки, быстро взявшие под контроль большинство компаний.
"Основным источником дохода были квоты, или, выражаясь блатным языком, "клетки", на продажу автомобилей, которые получали у руководства предприятия, — объясняет экс-милиционер. — Конечно, имелись и другие прибыльные схемы".
Конкуренция превратилась в настоящую войну — "жигулевскую битву".
CC BY-SA 3.0 / ShinePhantom / Могила Димы Большого на Баныкинском кладбище Тольятти
Могила Димы Большого на Баныкинском кладбище Тольятти
CC BY-SA 3.0 / ShinePhantom /
Могила Димы Большого на Баныкинском кладбище Тольятти

Охота на опера

"Начало войне положила банда Владимира Агия, — продолжает Михайлов. — Перессорившись с криминалитетом города, Агий пожелал в одиночку контролировать продажи. Разумеется, его аппетиты не устроили лидеров других ОПГ. В их числе были группировки Александра Маслова, Владимира Вдовина по кличке Напарник, его бывшего компаньона Дмитрия Рузляева по кличке Дима Большой, Владимира Карапетяна по кличке Карапет и прочие преступные сообщества. Не осталась в стороне и банда Сергея Неверова".
Кровь полилась рекой. По признанию оперативников, в сутки происходило до трех убийств, так или иначе связанных с борьбой за автозавод. Большинство лидеров ОПГ погибли. В частности, Дима Большой, которому установили роскошное надгробие на местном кладбище. Другим повезло чуть больше — либо сели в тюрьму, либо бежали за границу.
Среди жертв не только члены группировок, но и бизнесмены, журналисты, сотрудники правоохранительных органов. Погиб оперуполномоченный "убойного отдела" управления уголовного розыска областного главка — 36-летний Дмитрий Огородников.
CC BY-SA 3.0 / ShinePhantom / Могила майора Дмитрия Огородникова, начальника отдела по борьбе с бандитизмом, убитого в 2000 году. Баныкинское кладбище, Тольятти
Могила Дмитрия Огородникова, начальника отдела по борьбе с бандитизмом, майора, убитого в 2000 году. Баныкинское кладбище, Тольятти, Россия
CC BY-SA 3.0 / ShinePhantom /
Могила майора Дмитрия Огородникова, начальника отдела по борьбе с бандитизмом, убитого в 2000 году. Баныкинское кладбище, Тольятти
"Дима был неподкупным и бескомпромиссным, поэтому мешал бандитам как кость в горле, — вспоминает экс-начальник управления уголовного розыска. — В криминальной среде его не только боялись, но и уважали. На Огородникова было несколько покушений, и преступники все же добились своего".
Весной 2000-го в него выпустили порядка 30 пуль. Спустя год киллеров приговорили к пожизненному лишению свободы.

Закат бандитизма

В начале 1990-х интерес к тольяттинскому заводу проявил и крупный российский олигарх Борис Березовский, за что в 2002-м его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Следователи выяснили, что опальный бизнесмен заключил договоры между ОАО "АвтоВАЗ" и основанной им фирмой "ЛогоВАЗ" на поставку 20 тысяч легковых автомобилей. Однако счета оплачены не были. Ущерб оценили в 58 миллионов рублей.
"Все остальные тольяттинские группировки не идут ни в какое сравнение с детищем Березовского "ЛогоВАЗом", — считает Михайлов. — Это предприятие — образец масштабного подхода к хищениям с АвтоВАЗа. Остальные лидеры ОПГ — хищники помельче: они попросту вымогали и грабили, применяя грубую силу".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБорис Березовский в последний раз присутствует на заседании Государственной думы, так как по его просьбе было принято решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий. 2000 год
Борис Березовский в последний раз присутствует на заседании Государственной думы, так как по его просьбе было принято решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Борис Березовский в последний раз присутствует на заседании Государственной думы, так как по его просьбе было принято решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий. 2000 год
На разгром тольяттинских преступных групп у правоохранительных органов ушел не один десяток лет. Все закончилось лишь в конце нулевых — благодаря взаимодействию всех силовых ведомств: полиции, СК, прокуратуры, ФСИН, ФСБ. Однако к уголовной ответственности пока привлекли не всех участников тольяттинских банд.
"Оперативниками ФСБ, МВД, сотрудниками СК установлена причастность Неверова к созданию преступного сообщества и руководству им, — подводят итог в ГУ МВД по Самарской области. — Сейчас проверяются и другие лица, подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в Республике Татарстан, Республике Чувашия, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях. Некоторые из них задержаны, некоторые находятся в федеральном розыске".
© Фото : ГУ МВД по Самарской областиСергей Неверов уже несколько лет находится в федеральном розыске
Сергей Неверов уже несколько лет находится в федеральном розыске
© Фото : ГУ МВД по Самарской области
Сергей Неверов уже несколько лет находится в федеральном розыске
49348876
Обсудить 3
Александр МасловВладимир ВдовинФедеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФФСБ РФБорис БерезовскийМоскваЧувашияСамарская областьПроисшествия
Рекомендуем
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Люди стоят в очереди, чтобы отдать свой голос во время выборов в районный совет в округе Нг Кван О в Гонконге
Стали известны признаки того, что в России зреет Гонконг
Генерал-фельдмаршал Паулюс (слева) и члены его штаба, сдавшиеся в плен
У него зазвонил телефон: артефакт из штаба Паулюса в обычной квартире
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Проверка отопления в квартире. Архивное фото
Слишком умные! Как сэкономить на отоплении
Бывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Снос памятника В. Ленину в Запорожье, Украина. 17 марта 2016
"Борьба с русским прошлым". Как теперь перепишут историю на Украине
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
РПЦ приостановила работу Александрийского подворья в Москве
Сбор урожая на винограднике
Вино вместо водки: Госдума обсуждает исторический закон
Эдуард Матюха
В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки в шпионаже
Лео Бокерия
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния