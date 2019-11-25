Как лидер ОПГ, боровшейся за АвтоВАЗ, сбежал на Украину

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Самарские полицейские ищут пострадавших от банды Сергея Неверова, причастной, как считают следователи, к серии убийств в разных регионах страны. Лидер в начале нулевых бежал на Украину, где скрывается по сей день. По словам ветеранов уголовного розыска, в 1990-е ОПГ Неверова вела беспощадную борьбу за контроль над АвтоВАЗом. Об одной из самых кровопролитных криминальных войн в истории страны — в материале РИА Новости.

Перестрелка у проходной

Утром 16 ноября 2004-го замгендиректора самарского завода имени Тарасова Олег Новиков подъехал в сопровождении охранников к проходной предприятия. Как только он вышел из автомобиля, прогремела автоматная очередь. Телохранители открыли ответный огонь, однако нападавшие быстро скрылись на автомобиле "Нива".

Новиков скончался в больнице. Кроме того, в перестрелке погиб случайный свидетель — рабочий завода. В городе объявили план "Перехват", но задержать преступников по горячим следам не удалось. Возбудили уголовное дело о двойном убийстве. Первых подозреваемых по нему задержали лишь спустя 11 лет.

Это были члены банды и земляки тольяттинца Сергея Неверова: Алексей Скрипниченко, Сергей Агеев и Андрей Богданов. Самарский областной суд приговорил их к длительным срокам.

"По указаниям Неверова Скрипниченко с 2004 по 2008 год участвовал в подготовке и совершении убийств людей, интересы которых противоречили интересам лидера преступной группировки, за что получал от шефа денежное вознаграждение, — объясняют в СКР. — ОПГ действовала в Самарской области и Республике Татарстан".

Но главарь жестокой банды был вне досягаемости правоохранительных органов — в середине нулевых он уехал на Украину, где, по информации полицейских, скрывается до сих пор. Вместе с 57-летним Неверовым там проживают два его ближайших подельника — Михаил Душенков и Алексей Леонов. Оба также объявлены в международный розыск.

По словам тольяттинских оперативников, служивших в "лихие 90-е", банда Неверова воевала с десятками других ОПГ за контроль над автомобильным гигантом АвтоВАЗом.

© Фото : ГУ МВД по Самарской области Участники банды Сергея Неверова © Фото : ГУ МВД по Самарской области Участники банды Сергея Неверова

Тотальное воровство

Внимание криминалитета волжский автозавод привлек еще на стадии строительства — в середине 1960-х.

"Громадная стройка, как говорится, была открыта всем ветрам, — рассказывает РИА Новости экс-начальник управления уголовного розыска ГУВД Самарской области, полковник милиции в отставке Виктор Михайлов, в те годы служивший в Автозаводском РОВД Тольятти. — Несмотря на принятые меры безопасности, любители чужого имущества сразу наладили "дороги" и тянули с предприятия все, что плохо лежало: стройматериалы, станки и другое оборудование".

В начале 1970-х на поток было поставлено не только производство автомобилей, но и тотальное воровство запчастей, лакокрасочных изделий и других материалов. В те годы, говорят оперативники, разоблачали тысячи воришек-одиночек и сотни организованных групп.

"В 1980-е на заводе "работала" группа мастера запчастей Филатова, воровавшая контейнерами, — вспоминает Михайлов. — Краденое оборудование с предприятия вывозили погрузчиками, а затем перегружали в камазы. Преступников раскрыли и приговорили к различным срокам, лидер получил 12 лет".

Однако большинство уголовных дел, как правило, возбуждалось по статье "Воровство" и до кровопролития дело не доходило. Потом все изменилось.

Если раньше машины реализовывало только одно предприятие, то в годы перестройки за это взялись десятки различных фирм. На прибыльное дело положили глаз местные криминальные группировки, быстро взявшие под контроль большинство компаний.

"Основным источником дохода были квоты, или, выражаясь блатным языком, "клетки", на продажу автомобилей, которые получали у руководства предприятия, — объясняет экс-милиционер. — Конечно, имелись и другие прибыльные схемы".

Конкуренция превратилась в настоящую войну — "жигулевскую битву".

Охота на опера

"Начало войне положила банда Владимира Агия, — продолжает Михайлов. — Перессорившись с криминалитетом города, Агий пожелал в одиночку контролировать продажи. Разумеется, его аппетиты не устроили лидеров других ОПГ. В их числе были группировки Александра Маслова, Владимира Вдовина по кличке Напарник, его бывшего компаньона Дмитрия Рузляева по кличке Дима Большой, Владимира Карапетяна по кличке Карапет и прочие преступные сообщества. Не осталась в стороне и банда Сергея Неверова".

Кровь полилась рекой. По признанию оперативников, в сутки происходило до трех убийств, так или иначе связанных с борьбой за автозавод. Большинство лидеров ОПГ погибли. В частности, Дима Большой, которому установили роскошное надгробие на местном кладбище. Другим повезло чуть больше — либо сели в тюрьму, либо бежали за границу.

Среди жертв не только члены группировок, но и бизнесмены, журналисты, сотрудники правоохранительных органов. Погиб оперуполномоченный "убойного отдела" управления уголовного розыска областного главка — 36-летний Дмитрий Огородников.

CC BY-SA 3.0 / ShinePhantom / Могила майора Дмитрия Огородникова, начальника отдела по борьбе с бандитизмом, убитого в 2000 году. Баныкинское кладбище, Тольятти CC BY-SA 3.0 / ShinePhantom / Могила майора Дмитрия Огородникова, начальника отдела по борьбе с бандитизмом, убитого в 2000 году. Баныкинское кладбище, Тольятти

"Дима был неподкупным и бескомпромиссным, поэтому мешал бандитам как кость в горле, — вспоминает экс-начальник управления уголовного розыска. — В криминальной среде его не только боялись, но и уважали. На Огородникова было несколько покушений, и преступники все же добились своего".

Весной 2000-го в него выпустили порядка 30 пуль. Спустя год киллеров приговорили к пожизненному лишению свободы.

Закат бандитизма

В начале 1990-х интерес к тольяттинскому заводу проявил и крупный российский олигарх Борис Березовский, за что в 2002-м его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Следователи выяснили, что опальный бизнесмен заключил договоры между ОАО "АвтоВАЗ" и основанной им фирмой "ЛогоВАЗ" на поставку 20 тысяч легковых автомобилей. Однако счета оплачены не были. Ущерб оценили в 58 миллионов рублей.

"Все остальные тольяттинские группировки не идут ни в какое сравнение с детищем Березовского "ЛогоВАЗом", — считает Михайлов. — Это предприятие — образец масштабного подхода к хищениям с АвтоВАЗа. Остальные лидеры ОПГ — хищники помельче: они попросту вымогали и грабили, применяя грубую силу".

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Борис Березовский в последний раз присутствует на заседании Государственной думы, так как по его просьбе было принято решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий. 2000 год © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Борис Березовский в последний раз присутствует на заседании Государственной думы, так как по его просьбе было принято решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий. 2000 год

На разгром тольяттинских преступных групп у правоохранительных органов ушел не один десяток лет. Все закончилось лишь в конце нулевых — благодаря взаимодействию всех силовых ведомств: полиции, СК, прокуратуры, ФСИН, ФСБ. Однако к уголовной ответственности пока привлекли не всех участников тольяттинских банд.

"Оперативниками ФСБ, МВД, сотрудниками СК установлена причастность Неверова к созданию преступного сообщества и руководству им, — подводят итог в ГУ МВД по Самарской области. — Сейчас проверяются и другие лица, подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в Республике Татарстан, Республике Чувашия, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях. Некоторые из них задержаны, некоторые находятся в федеральном розыске".