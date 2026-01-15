СМИ: идея о спецпосланнике ЕС по Украине не обсуждается в Европе

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Идея о создании должности спецпосланника ЕС по Украине сейчас даже не обсуждается в Европе, пишет портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщила, что создание должности спецпредставителя ЕС по Украине получило широкую поддержку ряда высокопоставленных лидеров Евросоюза. По данным издания, идею о создании должности выдвинул в прошлом году президент Финляндии Александр Стубб предложив свою кандидатуру на эту должность, но против создания такой должности выступает глава евродипломатии Кая Каллас.
"Несколько европейских дипломатов в последние дни сообщили, что идея о спецпосланнике ЕС сейчас даже не обсуждается в столицах", - говорится в материале портала.
Как отмечает Euractiv, министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос в беседе с журналистами выразил сомнение в целесообразности предложения назначить спецпосланника ЕС для взаимодействия с властями РФ. По мнению Комбоса, сейчас "неподходящее время" для пересмотра дипломатического подхода Европы к прекращению конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
