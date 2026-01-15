МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен получится убрать из власти, когда европейцы очнутся, заявил бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи в YouTube-канале.
"Политическая элита европейских держав и элита европейской интеграции — мадам Урсула фон дер Ляйен и ее команда — просто не способны приспособиться к новым мировым процессам. У них нет реального представления о фактах. Они не понимают, что происходит. Поэтому они продолжают вести себя так же, как 10 или 15 лет назад. Это совершенно неуместно. И я не думаю, что они способны учиться. <…> Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские общества не проснутся и не сменят свое руководство. Но это очень сложный и долгий процесс. <…> Нужно сформировать большинство", — отметил он.
Урсула проиграла битву за деньги России "великолепной семерке"
18 декабря 2025, 08:00
При этом дипломат подчеркнул, что смену европейских руководителей затрудняет и как таковое политическое устройство Евросоюза.
"Мы видели во многих странах, что значительная часть или даже большинство населения хочет изменения политики, но политические механизмы устроены так, что они не могут навязать свою волю на политическом уровне. <…> Может быть, действительно нужен какой-то настоящий конфликт", — подытожил Кушаи.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита на военные нужды киевского режима ляжет на самих европейских граждан.
Расплатиться придется всем: Европа сделала смертельно рискованную ставку
19 декабря 2025, 17:36