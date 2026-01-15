На Западе нашли способ избавиться от фон дер Ляйен

При этом дипломат подчеркнул, что смену европейских руководителей затрудняет и как таковое политическое устройство Евросоюза.

"Мы видели во многих странах, что значительная часть или даже большинство населения хочет изменения политики, но политические механизмы устроены так, что они не могут навязать свою волю на политическом уровне. <…> Может быть, действительно нужен какой-то настоящий конфликт", — подытожил Кушаи.