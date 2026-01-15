Рейтинг@Mail.ru
На Западе нашли способ избавиться от фон дер Ляйен - РИА Новости, 15.01.2026
07:49 15.01.2026 (обновлено: 07:51 15.01.2026)
На Западе нашли способ избавиться от фон дер Ляйен
На Западе нашли способ избавиться от фон дер Ляйен - РИА Новости, 15.01.2026
На Западе нашли способ избавиться от фон дер Ляйен
Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен получится убрать из власти, когда европейцы очнутся, заявил бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи в YouTube-канале. РИА Новости, 15.01.2026
На Западе нашли способ избавиться от фон дер Ляйен

Дипломат Кушаи: политическая элита ЕС не способна воспринимать реальность

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен получится убрать из власти, когда европейцы очнутся, заявил бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи в YouTube-канале.
"Политическая элита европейских держав и элита европейской интеграции — мадам Урсула фон дер Ляйен и ее команда — просто не способны приспособиться к новым мировым процессам. У них нет реального представления о фактах. Они не понимают, что происходит. Поэтому они продолжают вести себя так же, как 10 или 15 лет назад. Это совершенно неуместно. И я не думаю, что они способны учиться. <…> Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские общества не проснутся и не сменят свое руководство. Но это очень сложный и долгий процесс. <…> Нужно сформировать большинство", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Урсула проиграла битву за деньги России "великолепной семерке"
18 декабря 2025, 08:00
При этом дипломат подчеркнул, что смену европейских руководителей затрудняет и как таковое политическое устройство Евросоюза.
"Мы видели во многих странах, что значительная часть или даже большинство населения хочет изменения политики, но политические механизмы устроены так, что они не могут навязать свою волю на политическом уровне. <…> Может быть, действительно нужен какой-то настоящий конфликт", — подытожил Кушаи.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита на военные нужды киевского режима ляжет на самих европейских граждан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Расплатиться придется всем: Европа сделала смертельно рискованную ставку
19 декабря 2025, 17:36
 
