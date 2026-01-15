ЕС начал работу над новой стратегией безопасности, заявила глава ЕК

Рейтинг@Mail.ru
20:50 15.01.2026
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на Кипре заявила, что Евросоюз начал работу над новой европейской стратегией безопасности. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, европа, россия, кипр, урсула фон дер ляйен, андрюс кубилюс, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Европа, Россия, Кипр, Урсула фон дер Ляйен, Андрюс Кубилюс, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на Кипре заявила, что Евросоюз начал работу над новой европейской стратегией безопасности.
"Мы только начинаем работу над новой европейской стратегией безопасности, и на начальном этапе нецелесообразно заранее жестко ограничивать или, наоборот, расширять перечень тем. В конечном итоге, когда мы представим европейскую стратегию безопасности, вы получите ответы и на этот вопрос. Цель этого процесса — собрать все знания, зафиксировать происходящие геостратегические изменения и существующие потребности, а также геополитические изменения в мире и дать на них адекватный ответ", - ответила она на вопрос, будет ли создан Европейский совет безопасности.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава Еврокомиссии заявила, что Гренландия может рассчитывать на ЕС
Вчера, 20:15
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих и призвал европейские страны обсудить возможность формирования Европейского совета безопасности.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Завистливый ребенок". Действия ЕС в адрес России вызвали ярость на Западе
Вчера, 19:02
 
В миреЕвропаРоссияКипрУрсула фон дер ЛяйенАндрюс КубилюсЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
