ЕС начал работу над новой стратегией безопасности, заявила глава ЕК

"Мы только начинаем работу над новой европейской стратегией безопасности, и на начальном этапе нецелесообразно заранее жестко ограничивать или, наоборот, расширять перечень тем. В конечном итоге, когда мы представим европейскую стратегию безопасности, вы получите ответы и на этот вопрос. Цель этого процесса — собрать все знания, зафиксировать происходящие геостратегические изменения и существующие потребности, а также геополитические изменения в мире и дать на них адекватный ответ", - ответила она на вопрос, будет ли создан Европейский совет безопасности.