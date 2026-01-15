Экс-глава офиса Зеленского Ермак не обращался в военкомат, заявили в Раде

«

"Нам приходит ответ от минобороны... В нем говорится, что министерство получило запрос от депутата Железняка касаемо службы или прохождения военной службы экс-руководителем офиса президента Ермаком... По состоянию на момент рассмотрения депутатского запроса, гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в какой-либо территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) касаемо желания проходить военную службу во время мобилизации не обращался", - рассказал Железняк на своем YouTube-канале.