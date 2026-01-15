Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава офиса Зеленского Ермак не обращался в военкомат, заявили в Раде - РИА Новости, 15.01.2026
11:40 15.01.2026
Экс-глава офиса Зеленского Ермак не обращался в военкомат, заявили в Раде
Экс-глава офиса Зеленского Ермак не обращался в военкомат, заявили в Раде - РИА Новости, 15.01.2026
Экс-глава офиса Зеленского Ермак не обращался в военкомат, заявили в Раде
Уволенный с должности главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ни в какой военкомат не обращался по поводу прохождения службы в ВСУ, заявил депутат... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
украина
киев
андрей ермак
владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
киев
в мире, украина, киев, андрей ермак, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Экс-глава офиса Зеленского Ермак не обращался в военкомат, заявили в Раде

Депутат Рады Железняк: Ермак не обращался в военкомат по поводу службы в ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уволенный с должности главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ни в какой военкомат не обращался по поводу прохождения службы в ВСУ, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на ответ минобороны Украины.
Американская газета New York Post 29 ноября утверждала, что получила сообщение от Ермака, в котором он заявил, что якобы уходит на фронт. Позже депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Ермак находится сейчас не на фронте, куда обещал уехать после отставки, а сидит в Киеве, в здании службы внешней разведки (СВР) Украины, откуда пытается управлять своими ставленниками во власти. Железняк 15 декабря сообщал, что Ермак не числится в СВР. А украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на генштаб ВСУ писало, что экс-глава офиса Зеленского не проходит службу в сухопутных войсках ВСУ.
«

"Нам приходит ответ от минобороны... В нем говорится, что министерство получило запрос от депутата Железняка касаемо службы или прохождения военной службы экс-руководителем офиса президента Ермаком... По состоянию на момент рассмотрения депутатского запроса, гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в какой-либо территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) касаемо желания проходить военную службу во время мобилизации не обращался", - рассказал Железняк на своем YouTube-канале.

Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Ермак не уехал на фронт, а находится в здании СВР Украины, заявили в Раде
10 декабря 2025, 17:15
 
