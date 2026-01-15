В Забайкалье автобус с вахтовиками врезался в грузовик

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Автобус с вахтовиками врезался в грузовик в Забайкалье, один человек погиб, один пострадал, сообщает региональное УМВД.
"Ночью 15 января на 728-м километре федеральной трассы "Чита-Хабаровск" водитель автобуса Yutong, перевозивший вахтовых рабочих, допустил наезд на стоящий большегрузный автомобиль… В автобусе перевозились пассажиры, следующие на работу в Амурскую область. Их количество устанавливается. Два пассажира Yutong были доставлены в лечебное учреждение. Один из них в последующем скончался", - говорится в сообщении.
Предварительно, большегруз стоял вдоль обочины из-за технической неисправности, обозначенный необходимыми дорожными знаками.
Прокуратура региона проводит проверку.
В Ростове-на-Дону водитель скорой пострадал в ДТП с автобусом
13 января, 23:37