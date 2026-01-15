Артем Черненко: искусственный интеллект помогает следователям в Петербурге

Число преступлений, совершаемых с помощью интернета, растет в Санкт-Петербурге, в них зачастую вовлекаются пенсионеры и подростки, заявил заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Артем Черненко. В интервью РИА Новости в день 15-летия ведомства он рассказал, как искусственный интеллект помогает следователям в их работе, а также напомнил о резонансном убийстве рэпера Энди Картрайта и преступлениях, которые совершаются в городе по указаниям иностранных кураторов.

– Артем Николаевич, как за последние годы изменились структура и приоритеты работы Главного следственного управления?

– Безусловным приоритетом Главного следственного управления в связи с началом специальной военной операции, активными противоправными действиями со стороны недружественных государств, увеличением числа преступлений, связанных как с противоправными действиями в отношении военнослужащих-участников СВО, так и преступлений, направленных на дестабилизацию обстановки в стране, является пресечение указанных преступлений, восстановление прав и законных интересов участников СВО.

В 2025 году отмечено значительное увеличение количества преступлений, совершаемых в интернете с привлечением наиболее уязвимых категорий граждан, таких как пенсионеры и несовершеннолетние. Приоритетной задачей Главного следственного управления является не только пресечение, но и предупреждение таких преступлений. Но не менее значимым направлением деятельности Главного следственного управления остается борьба с незаконной миграцией, как среди незаконных мигрантов, так и среди должностных лиц.

– С какими категориями преступлений сегодня следователям Петербурга приходится сталкиваться чаще всего, и чем они принципиально отличаются от ситуаций прошлых лет?

– В 2025 году зафиксирован рост преступлений против собственности, в том числе совершенных несовершеннолетними. Так, за прошлый год в суд направлено 229 уголовных дел о таких преступлениях, что на 28% больше, чем в прошлом году.

Сейчас получили свое распространение новые виды мошенничества. Мошенники выдают себя за работников банков, полицейских или сотрудников ФСБ, предлагающих защитить принадлежащее жертве недвижимое имущество от незаконных посягательств. Как правило, психологическое воздействие такими злоумышленниками оказывается на пенсионеров или несовершеннолетних. При этом подростки вовлекаются злоумышленниками в осуществление незаконных финансовых операций – "дропперство", а также совершение террористических актов. Легенды злоумышленников обновляются часто, изобретаются новые способы, адаптированные к системе противодействия им, используются усовершенствованные методы социальной инженерии.

У нас сложилась достаточная практика расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних, которые совершили преступления, как в результате психологического воздействия на них, так и желая заработать "легкие деньги", выполняя роль курьера в мошеннической схеме. Подростки зачастую по своему легкомыслию не предвидят последствий своих поступков.

– Насколько сильно на работу следственных органов повлияли цифровизация и развитие технологий? Какие инструменты сегодня являются ключевыми в расследованиях?

– В Следственном комитете широко используются электронные базы данных, например, по генотипированию, дактилоскопированию подозреваемых и обвиняемых лиц. Есть наработки, которые позволяют устанавливать лиц, совершивших преступления на территории нескольких регионах России при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Следователи также имеют возможность применять инструменты видео-аналитики для улучшения видеозаписи и для определения значимых объектов, работать с программным обеспечением для обработки информации с большими данными при расследовании преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Но, подчеркну, что все это происходит под контролем человека.

Если рассматривать преступления в сети Интернет или телефонных мошенничеств, используется база данных из номеров, ранее признанных нежелательным, что сужает круг предполагаемых преступников. Все это сокращает сроки следствия и оказывают существую помощь в работе следователей.

– В последнее время появился новый вид общественных преступлений – треш-блогеры. Как строится борьба с ними?

– Действительно в последнее время по всей стране отмечается увеличение количества преступлений, совершенных треш-блогерами. Данный вид преступлений отличается особым цинизмом и беспринципностью, но он не получил массового распространения в Петербурге. В 2025 году уголовные дела о таких преступлениях в городе не возбуждались и направлением в суд не оканчивались.

– Несколько лет шло расследование убийства Александра Юшко, который выступал как рэпер Энди Картрайт. В чем была основная сложность? Что послужило поводом к такому жестокому убийству?

– Предварительным следствием установлено, что его супруга Марина Кохал купила в аптеке аналог инсулина в виде шприц-ручки, зная об отсутствии у Юшко эндокринных заболеваний. И дома обманным путем ввела его супругу, у которого развился шок с поражением центральной нервной системы и состояние выраженной гипоксии. Далее она, используя пилу-ножовку, совершила расчленение тела Юшко на 15 частей, при этом уничтожив часть внутренних органов, биологических сред организма, а также подвергла части тела воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли. Линия обвинения базировалась на доказывании факта введения Кохал инъекции медицинского препарата Юшко, после которого последовала аллергическая реакция и его смерть. По результатам предварительного следствия установлено, что поводом к убийству преимущественно послужила ревность Кохал. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

– Подростки и взрослые, которые становятся исполнителями преступлений по наводке – поджигают релейные шкафы, машины и так далее, приведите статистику за 2025 год, как она изменилась за последние три года?

– До начала специальной военной операции такие случаи были единичными, мотивом их совершения были хулиганские побуждения. С началом СВО количество таких преступлений увеличилось, изменились цели и мотивы их совершения. Организаторами таких преступлений в подавляющем большинстве являются лица, находящиеся на территории иностранных государств, а целью их совершения является запугивание населения, воздействие на принятие решение органами власти. В 2024 году возбуждено два уголовных дела данной категории, в 2025 году – восемь уголовных дел: семь – поджоги, одно – отправка в отделение почты посылки со взрывным устройством, при этом четыре преступления совершены несовершеннолетними, из которых двое не достигли возраста уголовной ответственности. То есть количество подобных преступлений за последний год увеличилось в четыре раза.

Злоумышленники используют в своих преступных целях внушаемость детей, отсутствие развитого критического мышления, невозможность самостоятельно оценить последствия своих противоправных действий, кроме того могут запугивать их, либо убеждать совершить какие-либо противоправные деяния под различными угрозами, либо путем манипуляций и обмана, не сообщая об истинных целях деяний, убеждая, что в них нет ничего противоправного и запрещенного, а также предлагая крупную денежную сумму за якобы незначительные действия.