Скандал с участием Большунова расстраивает, заявил Леонов
Скандал с участием Большунова расстраивает, заявил Леонов - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Скандал с участием Большунова расстраивает, заявил Леонов
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил РИА Новости, что его расстроил скандал с участием трехкратного олимпийского чемпиона Александра... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Скандал с участием Большунова расстраивает, заявил Леонов
Леонов: инцидент с участием Большунова расстраивает, но у него свое видение
КАЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил РИА Новости, что его расстроил скандал с участием трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, но у спортсмена может быть свое видение ситуации.
Ранее в полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов, представляющий Татарстан, уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Позднее Большунов был дисквалифицирован.
"Конечно, расстраивает, когда такое случается с такими титулованными спортсменами. Саша - взрослый и уже достаточно титулованный спортсмен. Вероятно, у него есть свое видение и свое мнение. Но в конечном счете именно на соревнованиях становится ясно, прав он или нет", - отметил Леонов.
"Каждый спортсмен имеет свой стиль жизни и свои подходы. Я не берусь их обсуждать. Главное - выходить на старт и показывать результат. Остается лишь доказывать свое превосходство на деле на трассе, а все, что мы обсуждаем и говорим, останется в прошлом", - добавил министр спорта.