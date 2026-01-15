Рейтинг@Mail.ru
Лыжные гонки
 
12:48 15.01.2026
Скандал с участием Большунова расстраивает, заявил Леонов
лыжные гонки
александр большунов
вокруг спорта
александр большунов, вокруг спорта
Лыжные гонки, Александр Большунов, Вокруг спорта
Александр Большунов
Александр Большунов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил РИА Новости, что его расстроил скандал с участием трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, но у спортсмена может быть свое видение ситуации.
Ранее в полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов, представляющий Татарстан, уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Позднее Большунов был дисквалифицирован.
«
"Конечно, расстраивает, когда такое случается с такими титулованными спортсменами. Саша - взрослый и уже достаточно титулованный спортсмен. Вероятно, у него есть свое видение и свое мнение. Но в конечном счете именно на соревнованиях становится ясно, прав он или нет", - отметил Леонов.
"Каждый спортсмен имеет свой стиль жизни и свои подходы. Я не берусь их обсуждать. Главное - выходить на старт и показывать результат. Остается лишь доказывать свое превосходство на деле на трассе, а все, что мы обсуждаем и говорим, останется в прошлом", - добавил министр спорта.
Лыжные гонки: Кубок России. Женщины - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Вяльбе ответила на критику спринтерских кругов на турнирах в России
Лыжные гонки, Александр Большунов, Вокруг спорта
 
