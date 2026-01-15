Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" прервал серию побед ЦСКА в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
18:56 15.01.2026 (обновлено: 19:02 15.01.2026)
"Авангард" прервал серию побед ЦСКА в КХЛ
"Авангард" прервал серию побед ЦСКА в КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Авангард" прервал серию побед ЦСКА в КХЛ
Омский "Авангард" нанес поражение ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.01.2026
спорт, дамир шарипзянов, вячеслав войнов, авангард, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Дамир Шарипзянов, Вячеслав Войнов, Авангард, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" прервал серию побед ЦСКА в КХЛ

"Авангард" прервал трехматчевую серию побед ЦСКА в КХЛ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" нанес поражение ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
2 : 1
ЦСКА
09:09 • Дамир Шарипзянов
00:49 • Вячеслав Войнов
04:33 • Прохор Полтапов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в четверг в Омске, завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Дамир Шарипзянов (10-я минута) и Вячеслав Войнов (41). В составе московской команды в третьем матче подряд отличился Прохор Полтапов (25).
"Авангард" набрал 61 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Прервавший трехматчевую победную серию ЦСКА с 54 баллами идет шестым на Западе. В следующем матче омичи 18 января на выезде встретятся с челябинским "Трактором", а московская команда днем ранее в гостях сыграет с астанинским "Барысом".
Хоккей
 
