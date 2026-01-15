https://ria.ru/20260115/avangard-2068156857.html
"Авангард" прервал серию побед ЦСКА в КХЛ
Омский "Авангард" нанес поражение ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T18:56:00+03:00
2026-01-15T18:56:00+03:00
2026-01-15T19:02:00+03:00
хоккей
спорт
дамир шарипзянов
вячеслав войнов
авангард
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841495686_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_6c21a8c08b05a61db4833bf696afec5f.jpg
https://ria.ru/20260115/mikhalev-2068152223.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841495686_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_057f8a1750babf6ed20c477fe51e7b7c.jpg
"Авангард" прервал трехматчевую серию побед ЦСКА в КХЛ