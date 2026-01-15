Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open
Теннис
 
07:13 15.01.2026 (обновлено: 07:53 15.01.2026)
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с хорваткой Донной Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
теннис
спорт
мирра андреева
донна векич
australian open
Новости
спорт, мирра андреева, донна векич, australian open
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Донна Векич, Australian Open
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open

Мирра Андреева сыграет с хорваткой Векич в первом круге Australian Open

Мирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Соцсети Андреевой
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с хорваткой Донной Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Жеребьевка турнира прошла в четверг. Восьмая ракетка мира Андреева получила от организаторов восьмой номер посева. Векич - 70-я ракетка мира.
Россиянка Екатерина Александрова сыграет с одной из победительниц квалификации, как и Анастасия Павлюченкова. Диана Шнайдер встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, Анна Блинкова проведет матч с австралийкой Талией Гибсон. Анастасия Захарова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, Людмила Самсонова – с немкой Лаурой Зигемунд. Анна Калинская встретится с британкой Сонай Картал, Оксана Селехметьева сыграет с Эллой Зайдель из Германии.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с француженкой Тьянцоа Ракотомангой. Вторая сеяная полька Ига Швёнтек встретится с одной из победительниц квалификации, как и итальянка Жасмин Паолини. Американка Кори Гауфф проведет матч с представляющей Узбекистан Камиллой Рахимовой, американка Аманда Анисимова сыграет со швейцаркой Симоной Вальтерт. Елена Рыбакина из Казахстана встретится со словенкой Кайей Юван.
Матчи основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 18 января по 1 февраля. В прошлом году победительницей стала американка Мэдисон Киз, она в первом раунде нового розыгрыша встретится с украинкой Александрой Олейниковой.
ТеннисСпортМирра АндрееваДонна ВекичAustralian Open
 
