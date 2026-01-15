https://ria.ru/20260115/andreeva-2067966076.html
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open
15.01.2026
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с хорваткой Донной Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Жеребьевка турнира прошла в четверг. Восьмая ракетка мира Андреева
получила от организаторов восьмой номер посева. Векич - 70-я ракетка мира.
Россиянка Екатерина Александрова сыграет с одной из победительниц квалификации, как и Анастасия Павлюченкова. Диана Шнайдер встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, Анна Блинкова проведет матч с австралийкой Талией Гибсон. Анастасия Захарова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, Людмила Самсонова – с немкой Лаурой Зигемунд. Анна Калинская встретится с британкой Сонай Картал, Оксана Селехметьева сыграет с Эллой Зайдель из Германии.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с француженкой Тьянцоа Ракотомангой. Вторая сеяная полька Ига Швёнтек встретится с одной из победительниц квалификации, как и итальянка Жасмин Паолини. Американка Кори Гауфф проведет матч с представляющей Узбекистан Камиллой Рахимовой, американка Аманда Анисимова сыграет со швейцаркой Симоной Вальтерт. Елена Рыбакина из Казахстана встретится со словенкой Кайей Юван.
Матчи основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 18 января по 1 февраля. В прошлом году победительницей стала американка Мэдисон Киз, она в первом раунде нового розыгрыша встретится с украинкой Александрой Олейниковой.