В Выборге задержали женщину за пособничество терроризму
Жительница Ленинградской области задержана по делу о пособничестве терроризму, она сделала фото и видео охраняемых объектов в Выборге и отправила их заказчику... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:28:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости.
Жительница Ленинградской области задержана по делу о пособничестве терроризму, она сделала фото и видео охраняемых объектов в Выборге и отправила их заказчику через мессенджер, сообщила
пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Выборгу
СУСК России
по Ленинградской области
в отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в январе 2026 года подозреваемая, действуя по указанию неустановленных на данный момент лиц в одном из интернет-мессенджеров, предложивших ей денежное вознаграждение, в целях содействия совершению ими террористического акта прибыла к охраняемым объектам, где произвела их фото- и видеосъемку. Полученные фотографии и видеозаписи посредством интернет-мессенджера предоставила заказчикам.
"Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК. Следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.