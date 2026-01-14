В Выборге задержали женщину за пособничество терроризму

По данным следствия, в январе 2026 года подозреваемая, действуя по указанию неустановленных на данный момент лиц в одном из интернет-мессенджеров, предложивших ей денежное вознаграждение, в целях содействия совершению ими террористического акта прибыла к охраняемым объектам, где произвела их фото- и видеосъемку. Полученные фотографии и видеозаписи посредством интернет-мессенджера предоставила заказчикам.