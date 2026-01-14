Рейтинг@Mail.ru
В Выборге задержали женщину за пособничество терроризму - РИА Новости, 14.01.2026
16:28 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/vyborg-2067854830.html
В Выборге задержали женщину за пособничество терроризму
В Выборге задержали женщину за пособничество терроризму - РИА Новости, 14.01.2026
В Выборге задержали женщину за пособничество терроризму
Жительница Ленинградской области задержана по делу о пособничестве терроризму, она сделала фото и видео охраняемых объектов в Выборге и отправила их заказчику... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:28:00+03:00
2026-01-14T16:28:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
выборг
россия
ленинградская область
выборг
происшествия, россия, ленинградская область, выборг
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Выборг
В Выборге задержали женщину за пособничество терроризму

Жительницу Ленобласти задержали за пособничество терроризму

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Жительница Ленинградской области задержана по делу о пособничестве терроризму, она сделала фото и видео охраняемых объектов в Выборге и отправила их заказчику через мессенджер, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Выборгу СУСК России по Ленинградской области в отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в январе 2026 года подозреваемая, действуя по указанию неустановленных на данный момент лиц в одном из интернет-мессенджеров, предложивших ей денежное вознаграждение, в целях содействия совершению ими террористического акта прибыла к охраняемым объектам, где произвела их фото- и видеосъемку. Полученные фотографии и видеозаписи посредством интернет-мессенджера предоставила заказчикам.
"Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК. Следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.
Задержание гражданки России, планировавшей теракт в Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьВыборг
 
 
