Обвинение запросило девять лет для экс-главы Владимира по делу о взятке - РИА Новости, 14.01.2026
11:29 14.01.2026
Обвинение запросило девять лет для экс-главы Владимира по делу о взятке
Обвинение запросило девять лет для экс-главы Владимира по делу о взятке
Обвинение запросило девять лет для экс-главы Владимира по делу о взятке

Дмитрий Наумов
пресс-служба главы города Владимира
Дмитрий Наумов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Обвинение запросило девять лет лишения свободы для бывшего главы города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Выступая в прениях, государственный обвинитель попросил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, штрафа в размере 55 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 10 лет", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что речь идет о Наумове.
Наумов был избран главой города Владимира на конкурсной основе в ноябре 2022 года. В августе 2025 года суд арестовал его по делу о получении взятки. Совет народных депутатов Владимира 26 ноября после представлений прокуратуры и СУСК освободил Наумова от должности мэра. Дело поступило для рассмотрения в Октябрьский районный суд Владимира.
Как сообщал СК РФ, в ноябре 2023 года Наумов вступил в сговор с двумя жителями Московской области, пообещав им содействие в незаконном похоронном бизнесе во Владимире. По версии следствия, для этого обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. Как уточнили в СК РФ, за это фигурант с октября 2024 по март 2025 года получил тремя частями взятку от заместителя директора центра управления городскими дорогами в размере не менее 1,1 миллиона рублей.
