Обвинение запросило девять лет для экс-главы Владимира по делу о взятке

РЯЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Обвинение запросило девять лет лишения свободы для бывшего главы города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

"Выступая в прениях, государственный обвинитель попросил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, штрафа в размере 55 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 10 лет", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что речь идет о Наумове.