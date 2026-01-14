Рейтинг@Mail.ru
19:30 14.01.2026 (обновлено: 20:18 14.01.2026)
Госдеп подтвердил приостановку выдачи иммиграционных виз для 75 стран
Госдеп подтвердил приостановку выдачи иммиграционных виз для 75 стран

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Госдеп США временно ограничил выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию.
«

"Иммиграция <...> будет приостановлена до тех пор, пока Государственный департамент не пересмотрит процедуры оформления соответствующих документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые могли бы воспользоваться социальными и общественными льготами", — говорится в заявлении.

Ведомство также запретит въезд в страну тем, кто, по его оценкам, может стать обузой для общества.
По данным Fox News, пауза вступит в силу 21 января и продлится неопределенный срок. В перечень стран, помимо России, вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен.
С января 2025-го Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной".

В день инаугурации американский лидер пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

Государственный департамент СШАСШАВ миреРоссияВизы
 
 
