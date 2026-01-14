Госдеп подтвердил приостановку выдачи иммиграционных виз для 75 стран

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Госдеп США временно ограничил выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию.
"Иммиграция <...> будет приостановлена до тех пор, пока Государственный департамент не пересмотрит процедуры оформления соответствующих документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые могли бы воспользоваться социальными и общественными льготами", — говорится в заявлении.
Ведомство также запретит въезд в страну тем, кто, по его оценкам, может стать обузой для общества.
С января 2025-го Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной".
В день инаугурации американский лидер пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
