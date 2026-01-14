Рейтинг@Mail.ru
Эксперты РАН оценили перспективы нефтяного возрождения Венесуэлы - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/venesuela-2067704333.html
Эксперты РАН оценили перспективы нефтяного возрождения Венесуэлы
Эксперты РАН оценили перспективы нефтяного возрождения Венесуэлы - РИА Новости, 14.01.2026
Эксперты РАН оценили перспективы нефтяного возрождения Венесуэлы
Венесуэла является мировым лидером по залежам нефти, но большая часть ее запасов составляет так называемая сверхтяжелая нефть, добывать которую могут только... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T01:54:00+03:00
2026-01-14T01:54:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149921/12/1499211249_0:500:4764:3180_1920x0_80_0_0_9a156cb1ab3182a92921a83ca1f5b406.jpg
https://ria.ru/20260113/neft-2067475420.html
https://ria.ru/20260112/venesuela-2067468393.html
https://ria.ru/20260105/ekspert-2066484401.html
https://ria.ru/20260109/ssha-2067055988.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149921/12/1499211249_324:0:4564:3180_1920x0_80_0_0_84ec9b8325447d28743a0a187b5b65a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, российская академия наук, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Российская академия наук, ООН, Удары США по Венесуэле
Эксперты РАН оценили перспективы нефтяного возрождения Венесуэлы

РИА Новости: быстрое нефтяное возрождение Венесуэлы сомнительно

© AP Photo / Fernando LlanoНефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Венесуэла является мировым лидером по залежам нефти, но большая часть ее запасов составляет так называемая сверхтяжелая нефть, добывать которую могут только страны с технологически передовой нефтепереработкой, поэтому шансы на быстрое нефтяное возрождение страны сомнительны, следует из статьи ИМЭМО РАН "Венесуэла на мировом рынке нефти", с которой ознакомилось РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе операции "Абсолютная решимость" призвал американские компании инвестировать в эту латиноамериканскую страну, однако данная затея может не дать быстрых результатов, хотя Венесуэла и является мировым лидером по запасам нефти, считают авторы статьи - член-корреспондент РАН, доктор экономических наук Станислав Жуков и кандидат исторических наук Оксана Резникова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Нефтяное лобби толкает Трампа к пропасти
13 января, 08:00
"Если из оценок исключить запасы сверхтяжелой нефти в бассейне реки Ориноко, Венесуэла по запасам занимает только девятое место в мире, между Ливией и Нигерией, пропуская вперед Иран, Ирак, Россию, США и тройку аравийских монархий. Коммерчески эффективно использовать сверхтяжелую нефть Ориноко способно лишь ограниченное число стран с технологически передовой нефтепереработкой", - говорится в статье.
В материале подчеркивается, что существует ряд проблем, который мешает "разогнать инвестиционную волну", причем эти препятствия для развития нефтяной отрасли страны не исчезли после захвата венесуэльского президента.
"Даже опуская такие объективные препятствия как низкие цены на нефть, что, как правило, дестимулирует инвестиции в нефтегазовый сектор, и высочайший уровень неопределенности относительно развития политической ситуации в Венесуэле, не волне ясно, каким образом может быть разогнана инвестиционная волна. Как сказали бы американские нефтяники, потенциал под землей есть, но риски над поверхностью не исчезли с исчезновением Мадуро", - отмечают авторы статьи.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и. о. президента Венесуэлы
12 января, 21:45
Они полагают, что увеличение объемов добычи нефти в Венесуэле будет небыстрым и займет несколько лет, а также потребует достаточно больших экономических вложений.
"Ряд экспертов полагает, что в течении двух-четырех месяцев добыча нефти в Венесуэле технически может быть увеличена с текущего уровня на 150-200 тысяч баррелей в день. Наращивание добычи еще на 0,5 миллиона баррелей в день потребует инвестиций в объеме 10 миллиардов долларов и займет до двух лет. Для большего наращивание добычи потребуются инвестиции в объеме десятков миллиардов долларов на протяжении многих лет", - добавили авторы статьи.
По их мнению, приступить к реальным действия по нефтяному возрождению Венесуэлы можно будет только после решения по долгам этой страны, которая стала банкротом еще в 2017 году. По данным экспертов, внешний долг Венесуэлы оценивается в 154 миллиарда долларов. Авторы статьи подчеркивают, что к этим оценкам стоит относиться с осторожностью, но отмечают, что они свидетельствуют о масштабе проблемы.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Эксперт: контроль над венесуэльской нефтью позволит США влиять на рынок
5 января, 15:58
"Всё вышесказанное заставляет очень осторожно оценивать перспективы нефтяного возрождения Венесуэлы, особенно в краткосрочном периоде. При условии быстрой стабилизации политической ситуации и формировании благоприятного бизнес-климата для иностранных инвестиций даже в самом благоприятном сценарии в перспективе двух-трех лет добыча нефти в Венесуэле достигнет 1,5-1,6 миллиона баррелей в день, что соответствует уровням 1985-1988 годов", - заключили авторы статьи.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, вице-президент Дельси Родригес вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний в Белом доме в Вашингтоне. 9 января 2026 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
США смогут сильно увеличить добычу нефти в Венесуэле, заявил Трамп
9 января, 23:26
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресРоссийская академия наукООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала