Великобритания не выдала визы армянским фигуристам для участия в ЧЕ

"С глубоким сожалением сообщаем, что фигуристы сборной Армении Семен Данильянц и спортивная пара Карина Акопова - Никита Рахманин не примут участие в чемпионате Европы по фигурному катанию — одном из важнейших турниров сезона 2025-2026 годов. Несмотря на своевременную подачу всех необходимых документов, посольство Великобритании не предоставило нашим спортсменам въездные визы в установленные сроки, в результате чего наша сборная команда лишилась возможности участвовать в чемпионате Европы", - говорится в сообщении.