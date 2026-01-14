https://ria.ru/20260114/velikobritaniya--2067742836.html
Великобритания не выдала визы армянским фигуристам для участия в ЧЕ
Великобритания не выдала визы армянским фигуристам для участия в ЧЕ - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Великобритания не выдала визы армянским фигуристам для участия в ЧЕ
Посольство Великобритании в Ереване не выдало визы армянским фигуристам, лишив их возможности участвовать в чемпионате Европы, сообщает федерация фигурного... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Посольство Великобритании в Ереване не выдало визы армянским фигуристам, лишив их возможности участвовать в чемпионате Европы, сообщает федерация фигурного катания Армении.
Европейское первенство по фигурному катанию пройдет с 14 по 18 января в Шеффилде.
«
"С глубоким сожалением сообщаем, что фигуристы сборной Армении Семен Данильянц и спортивная пара Карина Акопова - Никита Рахманин не примут участие в чемпионате Европы по фигурному катанию — одном из важнейших турниров сезона 2025-2026 годов. Несмотря на своевременную подачу всех необходимых документов, посольство Великобритании не предоставило нашим спортсменам въездные визы в установленные сроки, в результате чего наша сборная команда лишилась возможности участвовать в чемпионате Европы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это серьезный удар по всей сезонной подготовке спортсменов и их международным рейтинговым позициям. "Многолетний упорный труд, готовность и самоотдача не должны зависеть от административных проволочек. Федерация фигурного катания Армении делает все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций и защитить права наших спортсменов", - говорится в заявлении.