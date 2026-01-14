Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию - РИА Новости, 14.01.2026
17:18 14.01.2026 (обновлено: 18:04 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/usa-2067872352.html
СМИ: США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию
СМИ: США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию - РИА Новости, 14.01.2026
СМИ: США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию
Госдепартамент США введет временный запрет на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию, сообщил Fox News. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:18:00+03:00
2026-01-14T18:04:00+03:00
в мире, сша, россия, дональд трамп, бразилия, иран, египет
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Бразилия, Иран, Египет
СМИ: США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

Fox News: Госдеп приостановил оформление виз для граждан 75 стран, включая РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Госдепартамент США введет временный запрет на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию, сообщил Fox News.
«

"Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока Государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", — говорится в публикации со ссылкой на служебный меморандум дипведомства.

Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США не будут выдавать визы противникам свободы вероисповедания
3 декабря 2025, 22:49
Согласно документу, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.
В перечень стран, помимо России, также вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен.
Как рассказали РИА Новости в РСТ, за девять месяцев Штаты посетили около 162 тысяч россиян. Это на десять процентов выше показателя аналогичного периода в 2024 году. Теперь турпоток фактически прекратится на неопределенный срок.
С января 2025-го Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной".

В день инаугурации американский лидер пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Руководство мексиканской компании лишили виз в США за содействие нелегалам
4 декабря 2025, 02:00
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампБразилияИранЕгипет
 
 
