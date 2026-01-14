СМИ: США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

"Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока Государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", — говорится в публикации со ссылкой на служебный меморандум дипведомства.

Как рассказали РИА Новости в РСТ , за девять месяцев Штаты посетили около 162 тысяч россиян. Это на десять процентов выше показателя аналогичного периода в 2024 году. Теперь турпоток фактически прекратится на неопределенный срок.