СМИ: США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Госдепартамент США введет временный запрет на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию, сообщил Fox News.
"Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока Государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", — говорится в публикации со ссылкой на служебный меморандум дипведомства.
Согласно документу, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.
Как рассказали РИА Новости в РСТ, за девять месяцев Штаты посетили около 162 тысяч россиян. Это на десять процентов выше показателя аналогичного периода в 2024 году. Теперь турпоток фактически прекратится на неопределенный срок.
С января 2025-го Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной".
В день инаугурации американский лидер пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
