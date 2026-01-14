Рейтинг@Mail.ru
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 14.01.2026
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за Украины
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 14.01.2026
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за Украины
В Евросоюзе произошел раскол по поводу того, как Украина может потратить кредит, предоставленный на закупку оружия, пишет испанское издание Público. РИА Новости, 14.01.2026
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за Украины

Público: в ЕС произошел раскол из-за кредита для Украины

Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Евросоюзе произошел раскол по поводу того, как Украина может потратить кредит, предоставленный на закупку оружия, пишет испанское издание Público.
"На этот раз разногласия между двумя наиболее влиятельными государствами ЕСГерманией и Францией — возникли в связи с вопросом о том, как Украина может использовать 90 миллиардов евро, которые Европейский союз намерен выделить ей весной в виде кредитов", — говорится в публикации.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Где деньги?" Экс-премьер Украины резко отреагировал на новый шаг Евросоюза
17:19
Как уточняется, группа стран во главе с Германией хочет, чтобы Киев мог использовать эти деньги для покупки оружия, произведенного в США. При этом Франция считает, что кредит должен пойти исключительно на приобретение продукции европейских оружейников, ведь это позволит усилить военную промышленность ЕС и укрепить его независимость в оборонной сфере.
"Несмотря на постоянные угрозы и унижения со стороны Трампа в адрес Евросоюза, позиция Франции не находит поддержки у Европейской комиссии, которую возглавляет консервативная немка Урсула фон дер Ляйен", — отмечается в материале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Отправить войска". В США запаниковали из-за шага ЕС против России
16:04
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на Украине Украина Франция Германия Урсула фон дер Ляйен Сергей Лавров НАТО Евросоюз
 
 
