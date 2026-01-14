"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за Украины

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Евросоюзе произошел раскол по поводу того, как Украина может потратить кредит, предоставленный на закупку оружия, пишет испанское издание Público.
Как уточняется, группа стран во главе с Германией хочет, чтобы Киев мог использовать эти деньги для покупки оружия, произведенного в США. При этом Франция считает, что кредит должен пойти исключительно на приобретение продукции европейских оружейников, ведь это позволит усилить военную промышленность ЕС и укрепить его независимость в оборонной сфере.
"Несмотря на постоянные угрозы и унижения со стороны Трампа в адрес Евросоюза, позиция Франции не находит поддержки у Европейской комиссии, которую возглавляет консервативная немка Урсула фон дер Ляйен", — отмечается в материале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
