Кредит Украине дадут только в случае борьбы с коррупцией, заявила глава ЕК

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Кредит Киеву от Евросоюза на 90 миллиардов евро будет доступен только при соблюдении условия борьбы с коррупцией на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в среду.