Кредит Украине дадут только в случае борьбы с коррупцией, заявила глава ЕК - РИА Новости, 14.01.2026
14:12 14.01.2026
Кредит Украине дадут только в случае борьбы с коррупцией, заявила глава ЕК
экономика
украина
киев
бельгия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Кредит Киеву от Евросоюза на 90 миллиардов евро будет доступен только при соблюдении условия борьбы с коррупцией на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в среду.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.
"Инвестиции обусловлены проведением реформ, направленных на сближение Украины с членством в Европейском союзе. Это включает приверженность Украины сильным демократическим процессам, верховенству права и мерам по борьбе с коррупцией. Эти условия являются непреложными для любой финансовой поддержки. Речь идет о наших принципах - инвестиции и реформы должны обеспечить продвижение Украины по пути вступления в Европейский союз", - сказала фон дер Ляйен.
Еврокомиссии было поручено разработать правовые акты, которые определят условия выдачи кредита, а также механизм кредитования.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что планируют начать первые выплаты Киеву из этого кредита уже в начале второго квартала этого года, если соответствующий механизм будет утвержден странами Евросоюза.
