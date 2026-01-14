Трамп обиделся на выкрик из толпы на заводе Ford в Детройте

НЬЮ-ЙОРК, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время посещения автомобильного завода Ford в Детройте, штат Мичиган, обиделся на выкрик из толпы и показал нецензурный жест в ответ, пишет портал TMZ и публикует соответствующее видео.
Портал показывает видео, на котором американский лидер осматривает завод в Детройте, когда некто выкрикивает фразу "защитник педофилов" в сторону Трампа. TMZ связывает это с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
"Злой рабочий, очевидно, ссылается на связи Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном... а также на затянувшуюся публикацию министерством юстиции печально известных "файлов Эпштейна", - пишет СМИ.
Трамп ответил обидчику, показав тому средний палец и произнеся соответствующую фразу (аналог "пошел к черту").
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и министерства юстиции, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
