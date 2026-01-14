Рейтинг@Mail.ru
01:39 14.01.2026 (обновлено: 11:56 14.01.2026)
Трамп обиделся на выкрик из толпы на заводе Ford в Детройте
Трамп обиделся на выкрик из толпы на заводе Ford в Детройте
в мире, сша, детройт, дональд трамп, джеффри эпштейн, ford motor, фбр
В мире, США, Детройт, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Ford Motor, ФБР
НЬЮ-ЙОРК, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время посещения автомобильного завода Ford в Детройте, штат Мичиган, обиделся на выкрик из толпы и показал нецензурный жест в ответ, пишет портал TMZ и публикует соответствующее видео.
Портал показывает видео, на котором американский лидер осматривает завод в Детройте, когда некто выкрикивает фразу "защитник педофилов" в сторону Трампа. TMZ связывает это с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
"Злой рабочий, очевидно, ссылается на связи Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном... а также на затянувшуюся публикацию министерством юстиции печально известных "файлов Эпштейна", - пишет СМИ.
Трамп переписывается с мэром Нью-Йорка, сообщили СМИ
13 января, 23:46
13 января, 23:46
Трамп ответил обидчику, показав тому средний палец и произнеся соответствующую фразу (аналог "пошел к черту").
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и министерства юстиции, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Команда Трампа делилась с блогерами деталями дела Эпштейна, пишут СМИ
24 июля 2025, 07:33
24 июля 2025, 07:33
 
В миреСШАДетройтДональд ТрампДжеффри ЭпштейнFord MotorФБР
 
 
